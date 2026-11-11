서강준이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 서강준이 이병헌, 고윤정 등이 출연하는 영화 '남벌'에 합류하지 않는다. 출연을 논의했지만 최종적으로 고사하면서 약 5년 만의 스크린 복귀도 무산됐다.11일 서강준 소속사 측은 텐아시아에 "서강준 배우가 '남벌'의 출연을 논의한 것은 맞지만, 최종적으로 출연하지 않기로 했다"고 밝혔다.서강준은 당초 '남벌'에서 무사들을 이끄는 수장 임억 역을 맡은 이병헌의 오른팔 역할을 제안받고 출연을 검토했다고 알려졌다. 그러나 논의 끝에 합류하지 않기로 결정했다. 제작사 측 역시 캐스팅이 확정된 이후 하차한 것이 아니라 출연을 조율하던 단계에서 무산된 것이라고 설명했다.서강준이 '남벌'에 출연했다면 2021년 개봉한 영화 '해피 뉴 이어' 이후 약 5년 만에 스크린에 복귀하는 것이었다. 특히 이병헌, 고윤정 등과 한 작품에서 호흡을 맞출 가능성으로 관심을 모았으나 이번 출연은 성사되지 않았다.앞서 서강준은 지난 1일 종영한 KBS2 드라마 '너 말고 다른 연애'에서 주연을 맡았다. 오랜만에 선택한 로맨스 작품으로 방송 전부터 기대를 모았지만, 시청률은 1~2%대에 머물렀다. 이에 차기작 행보에도 관심이 쏠렸으나 '남벌' 출연이 불발되면서 다음 스크린 복귀작은 정해지지 않은 상황이다.'남벌'은 조선 초를 배경으로 서로 다른 능력과 신분을 지닌 9명의 무사가 왜구에게 납치된 포로를 구출하기 위해 대마도로 향하는 과정을 그린 하드보일드 무협 액션 영화다. '서울의 봄', '파묘', '헌트', '야당', '비상선언' 등에 참여한 이모개 촬영감독의 첫 연출작이다.이병헌을 비롯해 고윤정, 이도현, 박해준, 조승연(WOODZ) 등이 출연한다고 알려졌다. 제작은 하이브미디어코프가 맡았으며, 2026년 하반기 촬영 시작을 목표로 사전 제작과 캐스팅을 진행 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr