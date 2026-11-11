사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

배우 노정의가 화장품 브랜드와 함께한 사진을 공개하며 청순한 미모를 뽐냈다.노정의는 최근 자신의 인스타그램에 "bdv_cosmetics 🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노정의는 흰색 프릴 장식이 돋보이는 민소매 의상을 입고 카메라를 든 채 거울을 바라보고 있다. 긴 생머리를 높게 묶은 포니테일 스타일에 한쪽 볼에는 하얀 크림을 바른 모습이다. 가녀린 어깨라인과 또렷한 이목구비가 어우러져 청순한 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 노정의는 검은색 카메라를 얼굴 가까이 들고 옆모습을 비추고 있다. 풍성하게 내려오는 긴 포니테일과 화사한 피부가 눈길을 끄는 가운데 입술을 살짝 벌린 채 카메라 화면을 바라보는 모습이 자연스럽다.또 다른 사진에서 노정의는 긴 생머리를 양쪽 어깨 앞으로 늘어뜨리고 정면을 바라보고 있다. 흰색 끈나시를 입고 한 손으로 카메라를 들어 올린 모습으로 차분한 표정과 작은 얼굴, 또렷한 눈매가 돋보인다. 군더더기 없는 스타일링이 깨끗하고 단아한 분위기를 더했다.마지막 사진에서 노정의는 아이보리색 민소매 의상을 입고 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 응시하고 있다. 긴 머리를 뒤로 넘겨 어깨라인을 드러냈으며 한 손에는 화장품 상자를 들고 있다. 매끄러운 피부와 선명한 옆얼굴이 어우러져 고급스러운 분위기를 자아냈다.한편 노정의는 지난 8일 '2026 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'(KGMA)에 시상자로 참석해 눈길을 끌었다. 당시 오랜만에 앞머리를 내린 모습을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.노정의는 올해 tvN 드라마 '우주를 줄게'에서 우현진 역으로 활약했으며 부산국제영화제에서 선보인 영화 '면도'를 통해 스크린 활동도 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr