배우 박보검이 군 입대를 앞둔 곽동연의 머리를 직접 잘라줬던 일화를 공개한다. / 사진=곽동연 SNS, 텐아시아DB

박보검과 이상이가 시즌 1에 이어 시즌2에서도 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN

고경표가 '보검매직컬2'에 새롭게 합류했다. / 사진제공=tvN

배우 박보검이 군 입대를 앞둔 곽동연의 머리를 직접 잘라줬던 일화를 공개한다. 지난 시즌 함께했던 곽동연이 군 복무로 합류하지 못하게 된 가운데, 이번에는 15년 지기 고경표와 새로운 호흡을 맞춘다.오는 29일 오후 7시 45분 첫 방송되는 tvN 예능 '보검 매직컬2'는 박보검과 이상이, 고경표가 경상남도 통영의 작은 바닷가 마을에서 미용실을 운영하는 과정을 담는다.최근 공개된 영업 출범식 영상에는 2호점 개업을 앞두고 서울의 한 미용실을 찾은 박보검과 이상이, 고경표의 모습이 담겼다. 박보검은 시즌1부터 함께한 이상이와 재회해 지난 영업 당시의 추억을 떠올렸다. 두 사람은 시즌1에서 막내로 활약했던 곽동연과의 추억도 떠올렸다. 특히 박보검이 곽동연의 입대 전 직접 머리를 잘라줬던 일화를 나누며 당시를 회상했다. 곽동연은 군 복무로 이번 시즌에 함께하지 못하며, 그의 빈자리는 고경표가 채운다.새롭게 합류한 고경표는 박보검과 신인 시절부터 인연을 이어온 15년 지기 사이다. 이상이 역시 평소 고경표와 사적으로 만난 적이 있다며 "춤과 노래를 좋아하고 우리처럼 많이 먹는 분"이라고 소개했다. 고경표는 등장부터 두 사람과 자연스럽게 어울리며 친분을 보여줬다. 막국숫집 아들로 요리에 익숙한 그는 마을 주민들을 위해 술빵과 튀르키예 아이스크림을 만드는 연습까지 했다고 밝혔다. 이번 시즌에는 미용실 운영뿐 아니라 음식 준비에도 참여할 예정이다.세 사람은 2호점 영업을 앞두고 운영 방식에 관한 이야기도 나눴다. 이른 아침부터 일을 시작해야 한다는 설명에 고경표가 "이거 힐링 예능이 아니야?"라고 묻자 이상이는 "형, 우리 다큐야"라고 답해 웃음을 자아냈다. 고경표는 박보검과 이상이의 적극적인 태도에 "이 친구들이 예상보다 더 열정적이어서 적잖이 당황했지만, 납득할 만하고 취지가 너무 순수하고 좋다"고 말했다.박보검은 이번 시즌에도 미용실 운영을 이끈다. 그는 "'보검 매직컬'에서 예쁘게 변화하는 그 기쁨으로 고객들의 하루가 진짜 매지컬하길 바라는 마음"이라고 전했다. 이어 새로운 마을에서 만날 주민들에 대해 "1호점과는 또 다른 반가움이 있지 않을까"라며 기대감을 나타냈다.'보검 매직컬2'는 오는 29일 오후 7시 45분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr