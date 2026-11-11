티빙 연애 예능 '환승연애3' 출신 의사 겸 배우 이종은(활동명 이해니)이 결혼했다. 남편은 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'을 연출한 이민수 PD로 알려졌다. / 사진=SNS

티빙 연애 예능 '환승연애3' 출신 의사 겸 배우 이종은(활동명 이해니)이 결혼했다. 남편은 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'을 연출한 이민수 PD로 알려졌다. / 사진=SNS

티빙 연애 예능 '환승연애3' 출신 의사 겸 배우 이종은(활동명 이해니)이 결혼했다. 남편은 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'을 연출한 이민수 PD로 알려졌다. / 사진=SNS

티빙 연애 예능 '환승연애3' 출신 의사 겸 배우 이종은(활동명 이해니)이 결혼했다. 남편은 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'을 연출한 이민수 PD로 알려졌다.11일 방송가에 따르면 이종은은 지난 8일 서울 모처에서 이민수 PD와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 가족과 친지, 동료들의 축하 속에 예식을 마쳤으며 현재 하와이에서 신혼여행을 즐기고 있는 것으로 전해졌다.이종은은 결혼에 앞서 지난달 자신의 SNS에 웨딩 화보를 공개했다. 미국 뉴욕에서 촬영한 사진에는 도심과 지하철, 호수 등을 배경으로 예비 신랑과 다정하게 포즈를 취한 모습이 담겼다. 당시 사진 속 남성의 정체는 알려지지 않았으나, 결혼 소식과 함께 이민수 PD라는 사실이 전해졌다.결혼식에는 '환승연애3'에 함께 출연했던 이주원도 참석했다. 이주원은 자신의 SNS에 결혼식 현장 사진을 공개하며 "너무 아름답다. 축하해"라는 글을 남겼다.이종은은 2024년 공개된 티빙 '환승연애3'에 김광태의 전 연인으로 출연했다. 중간 입주자인 이른바 '메기'로 합류해 시청자들에게 얼굴을 알렸다. 연세대학교 졸업 후 경희대학교 의학전문대학원에서 의무석사 학위를 취득한 의사라는 이력으로도 주목받았다.방송 이후에는 배우로 활동 영역을 넓혔다. 지난해 이해니라는 활동명으로 조바른 감독의 단편 영화 '층'에 출연하며 연기에 도전했다.남편 이민수 PD는 2022년 KBS2 '드라마 스페셜 - 얼룩'으로 연출에 데뷔했다. 이후 '가슴이 뛴다'의 공동 연출을 맡았으며, 지난해 방송된 tvN '언젠가는 슬기로울 전공의생활'의 메인 연출자로 이름을 알렸다. '오싹한 연애' 역시 그의 연출작이다.특히 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'은 종로 율제병원 산부인과 레지던트 1년 차들의 성장기를 그린 드라마다. 지난해 4월부터 5월까지 방송됐으며 최고 시청률 8.1%를 기록했다.실제 의사인 이종은과 의사들의 일상을 그린 드라마를 연출한 이민수 PD가 부부가 됐다는 점도 눈길을 끈다. 두 사람은 결혼식을 마치고 새로운 출발을 알렸다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr