'신인감독 김연경2'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진=텐아시아DB

'신인감독 김연경2'가 방송콘텐츠 대상에서 최우수상을 받았다. / 사진제공=MBC

배구선수 출신 김연경이 이끄는 예능 '신인감독 김연경2'가 방송콘텐츠 대상에서 최우수상을 받으며 시즌1에 이어 2년 연속 수상의 영예를 안았다. 이번 수상으로 김연경의 MBC 연예대상 수상에 대한 기대감이 높아지고 있다.11일 MBC에 따르면 예능 '신인감독 김연경2'는 이날 열린 '2026년 방송콘텐츠 대상'에서 비드라마 분야 최우수상을 수상했다. 지난해 시즌1이 비드라마 시리즈 최우수상을 받은 데 이어 2년 연속 수상에 성공했다.'방송콘텐츠 대상'은 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)이 방송콘텐츠 진흥 사업을 통해 제작된 우수 프로그램을 선정해 시상하는 행사다. 창의성과 경쟁력을 갖춘 방송콘텐츠의 제작 성과를 평가한다.'신인감독 김연경2'는 김연경이 감독을 맡아 배구팀 '필승 원더독스'를 이끄는 과정을 담은 스포츠 예능이다. 시즌1에서 신인 감독으로 나섰던 김연경은 이번 시즌 '경력 감독'으로 돌아와 새로운 선수들과 함께 팀 창단에 도전하고 있다.특히 최근 방송에서는 일본 고교 배구 강호 슈지츠에 이어 프로팀 흥국생명 핑크스파이더스를 상대로도 역전승을 거뒀다. 흥국생명과의 경기에서는 먼저 두 세트를 내준 뒤 세 세트를 연달아 따내는 역스윕에 성공하며 시청자들의 관심을 모았다.이 같은 활약은 시청률과 화제성 성과로도 이어졌다. '신인감독 김연경2'는 4주 연속 TV·OTT 비드라마 화제성 전체 1위를 기록했으며, 첫 방송부터 5주 연속 일요일 예능 2054 시청률 1위에 올랐다. 김연경의 지도력과 선수들의 성장 과정이 호응을 얻으면서 프로그램의 인기도 이어지고 있다.시즌1부터 이어진 수상 기록도 눈길을 끈다. '신인감독 김연경'은 올해 백상예술대상과 한국PD대상, 한국방송대상에서 잇따라 수상했다. 여기에 지난해 '방송콘텐츠 대상' 비드라마 시리즈 최우수상에 이어 올해 시즌2까지 수상하면서 프로그램의 경쟁력을 다시 한번 인정받았다.연이은 수상과 흥행 성과에 따라 김연경의 연말 MBC 방송연예대상 수상 여부에도 관심이 쏠린다. 선수 시절 배구계에서 정상에 올랐던 김연경이 예능에서도 성과를 이어가는 가운데, 연말 시상식에서 어떤 결과를 얻을지 주목된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr