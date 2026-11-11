이재진 / 사진=YG엔터테인먼트

그룹 젝스키스의 데뷔 30주년을 앞두고 기획된 행사가 무산된 가운데, 멤버 이재진이 명예훼손 혐의로 고소당했다.고지용의 소속사이자 공연 주최사인 마운틴무브먼트스토리는 11일 이 같은 사실을 알리며 "현재 해당 고소장과 관련된 민원은 관계 기관으로 이송된 상태이며, 향후 구체적인 사실관계와 법적 판단은 적법한 수사 절차를 통해 확인될 예정"이라고 밝혔다.마운틴무브먼트스토리는 이번 고소가 젝스키스 멤버 간의 분쟁이 아니라는 점을 강조했다. 주최 측은 "공개 SNS 게시물에서 특정 개인의 실명이 직접 언급되고, 해당 개인의 금전 수령 방법 및 환불 상황에 관한 내용이 적시된 부분에 대해 해당 개인이 이재진을 상대로 제기한 명예훼손 고소"라고 설명했다. 이재진의 SNS 게시물에 실명이 언급된 주최사 대표가 개인 자격으로 고소에 나섰다는 설명이다.앞서 마운틴무브먼트스토리는 고지용, 장수원, 이재진이 오는 12월 15일과 16일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 'THE TREE in INSPIRE - 젝키의 못다 한 이야기'를 개최한다고 밝혔다. 1997년 데뷔한 젝스키스의 30주년을 기념해 열리는 행사라는 점에서 팬들의 눈길이 쏠렸다.이 가운데 이재진이 지난 10일 자신의 SNS를 통해 행사 불참을 선언했다. 이재진은 출연 협의 과정에서 행사의 예매 및 결제 방식에 문제가 있다는 사실을 확인했다고 주장했다. 그는 팬들의 제보를 통해 주최사 대표가 개인 계좌로 입금을 받고 있다는 사실을 알게 됐다며 "환불을 요청한 팬들이 아직 환불받지 못하고 있다는 사실도 여러 차례 확인했다"고 주장했다.마운틴무브먼트스토리는 이재진의 주장에 반박했다. 주최 측은 티켓값을 "대표의 개인 계좌로 전달받은 것이 아닌 회사 계좌로 입금을 받은 것"이라고 해명했다. 이어 "이재진 팬 가운데 티켓 결제를 진행한 인원은 2명이며, 환불 요청 건은 한 건도 없다"고 했다.젝스키스 데뷔 30주년을 앞두고 기획된 이번 행사는 결국 무산됐다. 티켓 결제 및 환불 문제를 둘러싸고 이재진과 주최 측의 입장이 엇갈린 가운데 명예훼손 고소까지 이뤄지면서 구체적인 사실관계는 수사 절차를 통해 확인될 전망이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr