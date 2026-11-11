'나는 솔로' 14기 현숙이 아름다운 미모와 함께 가을 일상을 공개했다.
14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "너무 예쁜 날, 날씨보다 더 예쁜 그녀와 데이트🫰🏻✨주말부터 또 쭈욱 붙어있을 예정……☺️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 14기 현숙은 단풍이 물든 나무와 초록빛 식물을 배경으로 환하게 웃고 있다. 짙은 네이비색 재킷 안에 올리브색 니트를 입고 두 손을 가지런히 모은 모습으로 자연스럽게 흘러내리는 긴 웨이브 헤어가 부드러운 분위기를 더한다. 이어진 사진에서 14기 현숙은 카페 앞 나무 벤치에 앉아 음료를 젓고 있다. 한 손으로 컵을 잡고 다른 손으로 빨대를 움직이며 아래를 바라보는 모습이 자연스럽다. 잔잔한 줄무늬가 들어간 롱스커트와 검은색 구두가 단정한 스타일을 완성했다. 또 다른 사진에서 14기 현숙은 네이비색 니트와 짙은 색상의 스커트를 입고 유리문 앞에 서 있다. 두 손을 가볍게 모은 채 환하게 미소 짓고 있으며 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 웨이브 머리가 눈길을 끈다.
마지막 사진에서 14기 현숙은 올리브색 니트 차림으로 의자에 앉아 고개를 살짝 숙인 채 웃고 있다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 밝은 미소가 어우러지며 청순하면서도 사랑스러운 매력을 드러낸다. 이를 본 팬들은 "머리 분위기있게 잘 어울립니다", "더 예뻐지신거같아요", "너무 예뻐", "볼때마다 너므 예쁘세여", "이뻐용", "펌 자리잡으셨네요 넘예뻐요" 등의 댓글을 달았다.
한편 14기 현숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에 출연한 데 이어 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에도 출연했다. 당시 미스터 강과 최종 선택에서 서로를 선택하며 화제를 모았으며 이후 유튜브 채널 '나는술로'에서 올해 안에 결혼 예정이라고 밝힌 바 있다.
14기 현숙은 방송 출연 이후 인스타그램을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "너무 예쁜 날, 날씨보다 더 예쁜 그녀와 데이트🫰🏻✨주말부터 또 쭈욱 붙어있을 예정……☺️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 14기 현숙은 단풍이 물든 나무와 초록빛 식물을 배경으로 환하게 웃고 있다. 짙은 네이비색 재킷 안에 올리브색 니트를 입고 두 손을 가지런히 모은 모습으로 자연스럽게 흘러내리는 긴 웨이브 헤어가 부드러운 분위기를 더한다. 이어진 사진에서 14기 현숙은 카페 앞 나무 벤치에 앉아 음료를 젓고 있다. 한 손으로 컵을 잡고 다른 손으로 빨대를 움직이며 아래를 바라보는 모습이 자연스럽다. 잔잔한 줄무늬가 들어간 롱스커트와 검은색 구두가 단정한 스타일을 완성했다. 또 다른 사진에서 14기 현숙은 네이비색 니트와 짙은 색상의 스커트를 입고 유리문 앞에 서 있다. 두 손을 가볍게 모은 채 환하게 미소 짓고 있으며 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 웨이브 머리가 눈길을 끈다.
마지막 사진에서 14기 현숙은 올리브색 니트 차림으로 의자에 앉아 고개를 살짝 숙인 채 웃고 있다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 밝은 미소가 어우러지며 청순하면서도 사랑스러운 매력을 드러낸다. 이를 본 팬들은 "머리 분위기있게 잘 어울립니다", "더 예뻐지신거같아요", "너무 예뻐", "볼때마다 너므 예쁘세여", "이뻐용", "펌 자리잡으셨네요 넘예뻐요" 등의 댓글을 달았다.
한편 14기 현숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에 출연한 데 이어 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에도 출연했다. 당시 미스터 강과 최종 선택에서 서로를 선택하며 화제를 모았으며 이후 유튜브 채널 '나는술로'에서 올해 안에 결혼 예정이라고 밝힌 바 있다.
14기 현숙은 방송 출연 이후 인스타그램을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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