사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

사진 = 14기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 14기 현숙이 아름다운 미모와 함께 가을 일상을 공개했다.14기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 "너무 예쁜 날, 날씨보다 더 예쁜 그녀와 데이트🫰🏻✨주말부터 또 쭈욱 붙어있을 예정……☺️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 14기 현숙은 단풍이 물든 나무와 초록빛 식물을 배경으로 환하게 웃고 있다. 짙은 네이비색 재킷 안에 올리브색 니트를 입고 두 손을 가지런히 모은 모습으로 자연스럽게 흘러내리는 긴 웨이브 헤어가 부드러운 분위기를 더한다.이어진 사진에서 14기 현숙은 카페 앞 나무 벤치에 앉아 음료를 젓고 있다. 한 손으로 컵을 잡고 다른 손으로 빨대를 움직이며 아래를 바라보는 모습이 자연스럽다. 잔잔한 줄무늬가 들어간 롱스커트와 검은색 구두가 단정한 스타일을 완성했다.또 다른 사진에서 14기 현숙은 네이비색 니트와 짙은 색상의 스커트를 입고 유리문 앞에 서 있다. 두 손을 가볍게 모은 채 환하게 미소 짓고 있으며 어깨 아래로 풍성하게 내려오는 웨이브 머리가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 14기 현숙은 올리브색 니트 차림으로 의자에 앉아 고개를 살짝 숙인 채 웃고 있다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어와 밝은 미소가 어우러지며 청순하면서도 사랑스러운 매력을 드러낸다.이를 본 팬들은 "머리 분위기있게 잘 어울립니다", "더 예뻐지신거같아요", "너무 예뻐", "볼때마다 너므 예쁘세여", "이뻐용", "펌 자리잡으셨네요 넘예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 14기 현숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로'에 출연한 데 이어 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에도 출연했다. 당시 미스터 강과 최종 선택에서 서로를 선택하며 화제를 모았으며 이후 유튜브 채널 '나는술로'에서 올해 안에 결혼 예정이라고 밝힌 바 있다.14기 현숙은 방송 출연 이후 인스타그램을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr