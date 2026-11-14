이종석 화보가 공개됐다. / 사진제공=싱글즈

이종석 화보가 공개됐다. / 사진제공=싱글즈

이세영 화보가 공개됐다. / 사진제공=씨네21

배우 이종석이 '재혼 황후'에서 새로 변신하는 왕자 역을 맡은 데 이어 화보에서도 날개와 깃털을 달았다. 극 중 캐릭터의 특징이 연상되는 이색적인 콘셉트로 색다른 매력을 선보였다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 출연 중인 이종석과 이세영이 각각 패션 매거진 싱글즈 12월호 디지털 커버와 씨네21 커버를 장식했다.이종석은 싱글즈 디지털 커버 3종에서 하인리 왕자의 변신 능력을 연상시키는 스타일링을 선보였다. 극 중 하인리는 새 '퀸'으로 변신해 황후 나비에(신민아 분)와 특별한 인연을 맺는 인물이다. 이번 화보 역시 이러한 설정에서 착안해 깃털과 날개를 소품으로 활용했다.공개된 화보에서 이종석은 검은색 의상에 커다란 검은 날개를 달고 등장했다. 주변에 흩날리는 깃털과 강렬한 눈빛이 어우러져 신비로운 분위기를 자아낸다. 또 다른 화보에서는 흰색 깃털을 얼굴 가까이 가져다 대며 몽환적인 매력을 드러냈다. 호피 패턴이 들어간 붉은색 상의를 입고 의자에 앉은 사진에서는 한층 편안하면서도 세련된 모습을 보여줬다.이종석은 '재혼 황후'에서 서왕국 왕자 하인리 역을 맡아 나비에를 향한 직진 로맨스를 펼치고 있다. 새로 변신해 나비에와 편지를 주고받는 독특한 설정으로 '새종석', '이종새'라는 별명까지 얻었다. 이번 화보에서도 새를 연상시키는 콘셉트를 자연스럽게 소화하며 캐릭터와의 높은 싱크로율을 보여줬다.함께 진행된 인터뷰에서는 하인리 캐릭터를 표현하기 위해 고민했던 부분과 배우로서의 취향, 일상에 관한 이야기를 전했다.한편 라스타 역의 이세영도 씨네21 1582호 커버를 장식했다. 극 중 신분 상승을 향한 욕망과 불안한 내면을 지닌 인물을 연기하는 이세영은 화보에서도 사랑스러운 분위기를 선보였다.이세영은 풍성한 웨이브 헤어에 흰색 드레스를 입고 청순한 매력을 드러냈다. 파스텔톤 배경과 꽃 장식이 어우러진 화보에서는 동화 속 주인공을 연상시키는 모습으로 시선을 끌었다. 인터뷰에서는 작품을 처음 접했을 당시의 인상과 라스타를 해석하고 표현하기 위해 기울인 노력 등을 밝혔다.'재혼 황후'는 황후 나비에가 도망 노예 출신 라스타에게 마음을 빼앗긴 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 서왕국 왕자 하인리와의 재혼 승인을 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지 작품이다.'재혼 황후'는 매주 수요일 디즈니+에서 2회씩 공개되며, 총 10부작이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr