사진 =변우석 인스타그램

사진 =변우석 인스타그램

사진 =변우석 인스타그램

사진 =변우석 인스타그램

배우 변우석이 다채로운 스타일과 자연스러운 매력이 담긴 근황 사진을 공개했다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 웃는 표정 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 검은색 가죽 재킷을 입고 옆을 바라보며 메이크업을 받고 있다. 스터드 장식이 돋보이는 재킷에 검은색 이너를 매치한 모습으로 뒤로 넘긴 헤어스타일과 선명한 턱선이 시선을 끈다. 흑백 사진 특유의 분위기 속에서 또렷한 이목구비가 더욱 돋보인다.이어진 사진에서 변우석은 베이지색 니트에 크림색 재킷을 걸친 채 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 이마를 덮은 검은 머리와 살짝 벌어진 입술이 부드러운 인상을 더하며 목에 걸린 이어폰과 밝은 색감의 의상이 편안하면서도 세련된 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 변우석은 크림색 재킷과 같은 계열의 바지를 매치하고 양손을 주머니에 넣은 채 서 있다. 몸을 살짝 기울인 자연스러운 자세와 여유로운 실루엣이 어우러져 깔끔한 스타일링을 완성했다. 카메라를 향한 차분한 눈빛과 단정한 헤어스타일도 눈길을 사로잡는다.마지막 사진에서 변우석은 갈색 가죽 소파에 앉아 미소를 짓고 있다. 회색 티셔츠와 카키색 상의 위에 짙은 남색 아우터를 걸친 모습으로 두 손을 무릎에 올린 채 몸을 앞으로 살짝 기울이고 있다. 입가에 번진 미소와 부드러운 눈매가 훈훈한 매력을 더한다.한편 변우석은 지난 5월 종영한 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 아이유와 호흡을 맞추며 이안대군 역을 연기했다. 이후 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업'의 주인공 성진우 역으로 캐스팅돼 새로운 작품 활동에 나섰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr