서현진이 '라이어'에서 열연 중이다. / 사진=텐아시아DB

유연석과 서현진이 10년 만에 '라이어'로 재회했다. / 사진제공=MBC

서현진이 '라이어'에서 초등학교 사서교사 강지선 역을 맡았다. / 사진제공=MBC

배우 서현진의 이름값이 다시 한번 빛을 발했다. MBC 금토드라마 '라이어'가 시청률 부진을 면치 못하고 있지만 서현진의 섬세한 감정 표현과 안정적인 연기력이 극의 중심을 잡으며 몰입감을 높이고 있다. 흥행 성적은 아쉽지만 배우로서의 존재감만큼은 여전하다는 평가다.영국 동명 드라마를 원작으로 하는 '라이어'는 첫 데이트 이후 벌어진 성폭력 사건을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 이야기를 그린 심리 스릴러다. 서현진은 사건의 피해를 주장하는 초등학교 사서교사 강지선 역을, 유연석은 성폭행 혐의를 부인하는 심장외과 전문의 민준호 역을 맡았다. 서로에게 호감을 느꼈던 두 사람은 데이트 다음 날 정반대의 주장을 내놓으며 첨예하게 대립한다.방송 전부터 관심을 모은 건 서현진과 유연석의 재회였다. 두 사람은 2016년 SBS '낭만닥터 김사부'에서 연인으로 호흡을 맞춘 이후 약 10년 만에 다시 한 작품에서 만났다. 그러나 화제의 캐스팅이 시청률로 이어지지는 못했다. 현재 4회까지 방송된 '라이어'는 1~2%대의 시청률을 기록 중이다. 전작 '유부녀 킬러' 종영 이후 MBC 금토극이 7주간 편성 공백을 가진 데다, 동시간대 SBS '닥터X: 하얀 마피아의 시대'가 강세를 보이면서 시청자 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.아쉬운 시청률과 별개로 서현진의 연기는 눈여겨볼 만하다. 서현진이 연기하는 강지선은 자신이 겪은 사건을 알린 뒤 오히려 거짓말을 한다는 의심을 받는 인물이다. 진실을 밝히려 할수록 주변의 불신은 커지고, 여론으로 교사로서의 입지마저 흔들린다. 자칫 강지선이 억울함을 호소하는 장면만 반복돼 답답하게 느껴질 수 있지만, 서현진은 분노를 억누르다 끝내 터뜨리는 등 감정의 변화를 자연스럽게 그려내며 몰입감을 높이고 있다.특히 유연석과의 대립에서 서현진의 연기력은 더욱 힘을 발휘한다. 유연석이 맡은 민준호는 아들을 홀로 키우는 싱글대디이자 주변의 신뢰를 받는 의사로 온화한 모습 뒤에 섬뜩한 본성을 감추고 있다. 반면 강지선은 의심받는 처지다. 서현진은 태연하게 자신의 결백을 주장하는 민준호 앞에서 분노와 불안을 오가는 강지선의 감정을 세밀하게 표현한다. 특히 상대의 침착한 태도에 흔들리면서도 물러서지 않는 모습을 연기하며 유연석과의 대립에 더욱 긴장감을 더한다.'라이어'의 색다른 전개 방식에 서현진의 열연이 더해지면서 시너지를 낸다는 점도 눈여겨볼 만하다. '라이어'는 당초 누가 거짓말을 하는지 추리하는 작품으로 보였지만, 초반부터 민준호의 숨겨진 본성을 공개하며 예상을 뒤집었다. 이후 이야기는 범인의 정체보다 강지선이 어떻게 진실을 밝혀내는지에 초점을 맞추고 있다. 시청자가 이미 민준호의 실체를 알고 있는 만큼 긴장감이 떨어질 수 있는 전개지만, 서현진은 거듭되는 의심과 좌절에도 물러서지 않는 강지선의 모습을 설득력 있게 그려내며 시청자들의 관심을 붙잡고 있다.물론 배우의 열연만으로 작품의 흥행 부진을 만회할 수는 없다. 기대에 못 미치는 시청률은 분명 아쉬운 대목이다. 다만 작품의 성적과 배우의 연기력은 별개의 문제다. '라이어'가 시청률 경쟁에서 고전하는 상황에서도 서현진은 안정적인 연기로 제 몫을 해내고 있다. 서현진이 여전히 안정적인 연기력과 탄탄한 내공을 갖춘 배우로 평가받는 이유다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr