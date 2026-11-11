코미디언 출신 지휘자 김현철이 예술의전당 대관 심사에서 탈락했던 사연을 공개한다. / 사진제공=SNS 갈무리

코미디언 출신 지휘자 김현철이 예술의전당 대관 심사에서 탈락했던 사연을 공개한다. / 사진제공=MBC

코미디언 출신 지휘자 김현철이 예술의전당 대관 심사에서 탈락했던 사연을 공개한다. 당초 예능 출연에 부담을 느껴 섭외를 고사했던 그는 예술의전당 사장 장한나의 이름을 확인한 뒤 출연을 결심했다고 밝힌다.오는 11일 오후 10시 30분 방송되는 MBC '라디오스타'는 장한나, 김현철, 고우림, 하리무가 출연하는 '장한, 나' 특집으로 꾸며진다.김현철은 '라디오스타' 출연을 결심한 이유를 밝힌다. 처음 섭외 제안을 받았을 때는 웃겨야 한다는 부담감에 출연을 고사했지만, 출연진 명단에서 장한나의 이름을 발견한 뒤 마음을 바꿨다고 전한다. 그는 그동안 여러 공연을 지휘했음에도 예술의전당 무대에는 서지 못했다며 대관 심사에서 탈락했던 경험을 털어놓는다. 이어 장한나에게 직접 자신의 지휘 실력을 보여주며 예술의전당 무대에 서고 싶은 마음을 내비친다. 즉석에서 펼쳐진 김현철의 지휘에 장한나가 어떤 평가를 했을지도 관심을 끈다.정식으로 음악을 전공하지 않은 김현철은 자신만의 지휘 방식도 소개한다. 클래식 음악을 쉽게 전달하기 위해 전문 용어 대신 일상적인 상황을 비유로 활용한다는 설명이다. 특히 물이 빠르게 빨려 들어가는 모습이나 부탄가스가 터지는 순간 등을 음악적 표현에 접목한다고 밝힌다. 이를 들은 장한나 역시 김현철과 지휘에 관한 이야기를 나누며 공감대를 형성한다.서울예대 재학 시절의 일화도 전한다. 김현철은 당시 연극 동아리 회장으로 활동하며 황정민, 정재영 등과 함께 공연을 준비했던 경험을 떠올린다. 특히 연극에서 실감 나는 연기를 선보여 두 사람을 제치고 주연을 맡았던 과거를 공개한다.김현철이 예술의전당 무대에 서기 위해 장한나에게 직접 어필하는 모습은 오는 11일 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr