스윙스가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

래퍼 겸 배우 스윙스가 청룡영화상 신인남우상 후보에 오른 소감을 밝혔다. / 사진=스윙스 유튜브 캡처

래퍼 겸 배우 스윙스가 청룡영화상 신인남우상 후보에 오른 소감을 밝혔다. 데뷔작으로 신인상 후보에 이름을 올린 그는 자신의 화제성이 영향을 미쳤을 것이라며 수상 가능성에는 기대를 내려놓은 모습을 보였다.지난 9일 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에는 '영포자 가르치다 인내심 바닥난 유학파 스윙스 [광고왕 문지훈 EP.1]'이라는 제목의 영상이 공개됐다.제작진은 제47회 청룡영화상 신인남우상 후보에 오른 스윙스에게 축하 인사를 건넸다. 스윙스는 "나 말고 나머지 네 분이 너무 쟁쟁하셔서 나는 솔직히 기대 1도 안 하고 있다"고 솔직한 심정을 전했다. 이어 "그런데도 후보에 오른 건 그냥 나의 화제성, 어그로 이런 게 크지 않았을까 한다"며 "나도 내 주제를 안다. 아직 멀었고 이제 시작"이라고 덧붙였다.스윙스는 새로운 분야에 도전하며 겪었던 어려움도 돌아봤다. 그는 "2년 전, 1년 반 전을 생각해보라. 내가 이거 시작한다고 했을 때 얼마나 놀림받았는지 기억이 나나? 나는 기억이 난다"며 당시를 떠올렸다. 그러면서 "'내가 돈이 되겠어?', '이게 되겠어?' 자존감이 낮았다"고 털어놨다. 주변의 우려와 스스로에 대한 의심 속에서도 도전을 이어온 그는 "어찌 됐든 간에 신인 문지훈 배우는 정말 감사한 마음, 겸손한 마음"이라며 후보에 오른 데 대한 고마움을 표했다.스윙스는 지난 9월 개봉한 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 아브라함 역을 맡아 배우로서 첫발을 내디뎠다. 데뷔작으로 청룡영화상 신인남우상 후보에 오르면서 래퍼에 이어 배우로도 활동 영역을 넓히고 있다. 그는 '왕과 사는 남자'의 박지훈, '파반느'의 문상민, '살목지'의 이종원, '충충충'의 주민형과 신인남우상 트로피를 놓고 경쟁한다. 제47회 청룡영화상은 오는 25일 개최된다.앞서 2008년 EP 'Upgrade'(업그레이드)로 데뷔한 스윙스는 최근 배우 에이전시 에이스팩토리와 전속계약을 체결했다. 지난달 22일 공개된 숏폼 드라마 '광안: 세자의 여자'에도 출연하며 연기 활동을 이어가고 있다. 내년 공개되는 티빙 '스터디그룹2'에 특별 출연한다고도 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr