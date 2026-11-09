최광일이 '닥터X'에서 열연 중이다. / 사진=SBS

최광일이 '닥터X'에서 열연 중이다. / 사진=SBS

배우 최광일이 소아암 환자를 살리기 위해 수술을 강행한 김지원에게 계약 해지 결정을 내리며 갈등을 심화시켰다.지난 7일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 10회에서는 구서대학교 병원 재단 이사장이자 목련회 수장인 구본평(최광일 분)이 계수정(김지원 분)의 수술을 문제 삼으며 의료진과 대립하는 모습이 그려졌다.이날 계수정은 소아암 환자 이현아의 생명을 구하기 위해 병원의 승인 없이 위험한 수술을 진행했다. 이를 알게 된 구본평은 수술 참관실을 직접 찾아 중단을 지시했지만 병원장 부승권(손현주 분)이 원장 직권으로 수술을 끝까지 진행하겠다며 맞섰다. 자신의 지시가 받아들여지지 않자 구본평은 불쾌한 기색을 보였고 두 사람의 대립은 더욱 첨예해졌다.구본평의 대응은 수술이 끝난 뒤에도 이어졌다. 그는 환자의 생명을 구하기 위한 불가피한 선택이었다는 의료진의 설명에도 의료행위의 절차와 윤리를 문제 삼았다. 결국 부승권을 직위 해제하고 계수정의 계약 해지 결정을 유지했으며 수술에 참여한 도윤식(김명민 분)과 박태경(김우석 분) 등에게도 정직과 감봉 처분을 내렸다.특히 구본평은 부승권을 향해 "마지막인데 오늘 그 문으로 퇴근하는 거 어떻습니까"라고 말하며 여유로운 미소를 지었다. 환자의 생명을 구한 의료진에게 잇따라 징계를 내리고도 흔들림 없는 그의 태도는 인물의 냉혹한 면모를 부각했다.최광일은 감정을 크게 표출하지 않으면서도 단호한 말투와 날카로운 눈빛으로 구본평의 권위적인 성격을 표현했다. 부승권과 맞서는 장면에서는 상대의 반발에도 물러서지 않는 태도로 긴장감을 형성했고 짧은 대사와 미소만으로도 인물의 위압감을 전달했다.구본평의 결정으로 계수정뿐 아니라 병원장과 동료 의사들까지 불이익을 받게 되면서 병원 내부의 갈등은 한층 깊어졌다. 의료진을 향한 압박을 이어가는 구본평이 앞으로 계수정과 어떤 대립을 펼칠지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr