혜리가 '스타일 워즈' 제작발표회에 참석했다. / 사진=이승현 기자

혜리가 '스타일 워즈'로 패션 서바이벌 MC에 첫 도전했다.9일 서울 신도림동 더세인트에서 디즈니+ 패션 서바이벌 예능 '스타일 워즈'의 제작발표회가 열렸다. 김나현 PD, 정종찬 PD와 MC 혜리, 심사위원 홍진경, 준지(정욱준), 배정남, 최실장이 참석했다.'스타일 워즈'는 나이, 직업, 경력을 불문하고 패션에 진심인 72인이 스타일로 맞붙는 패션 서바이벌이다.서바이벌 프로그램 MC가 처음인 혜리는 "제가 서바이벌 MC 데뷔라서 잘할 수 있을까 생각했다"면서 "생각보다 긴장하고 떨렸다. (참가자들의 기세에) 눌렸다고 생각했다"고 이야기했다.MC를 맡게 된 과정에 대해 혜리는 "MC라는 게 엄두가 안 나서 내가 할 수 있을까 싶었다. PD님들이 잘할 수 있을 거라 용기를 줬다"고 밝혔다. 이어 "이들의 마음을 들여다 보는 MC가 되면 어떨까 하는 마음으로 시작했다"고 설명했다.혜리는 "그동안은 비슷한 이미지를 많이 보여줬던 것 같은데, 스타일 변신을 해보자 했다. 매 회 스타일에 도전했는데, 그 재미도 있었다"고 말했다. 이날 현장에 혜리는 차분한 그레이 톤의 스트랩리스 롱드레스에 목에는 길게 떨어지는 스카프 디테일을 매치했다. 풍성하게 퍼지는 스커트와 비대칭 레이어드 디자인이 독특한 무드를 완성했다. 레이어드컷의 단발머리를 한 혜리는 "오늘 머리도 자르고 왔다"고 밝혔다.비슷한 머리스타일을 한 제작발표회 MC 박경림이 "저를 오마주 했나"라고 농담하자, 혜리는 "그렇다. MC 데뷔를 했기 때문에 언젠가 선배님의 뒤를 잇겠다"고 진지하게 답했다. 이에 박경림은 "저를 오마주했다고 꼭 써달라"고 취재진에게 요청해 웃음을 자아냈다.10부작인 '스타일 워즈'는 이달 11일 1~2회 공개를 시작으로, 12월 9일까지 수요일마다 매주 2회차씩 업로드된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr