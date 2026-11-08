사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 지수와 에이티즈(ATEEZ) 산, 우영이 예능 프로그램에서 만난다. K팝 선후배 사이인 세 사람이 서로 초면이라는 사실이 알려져 눈길을 끈다.8일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 지수와 에이티즈 산, 우영이 게스트로 출연한다.지수는 평소 '냉장고를 부탁해'를 식사할 때 즐겨 봤다고 한다. 산과 우영 역시 출연을 원했던 프로그램이라고 밝힌다. 글로벌 무대에서 활동 중인 지수와 에이티즈 멤버들은 이번 방송에서 처음 만났다. 지수는 산, 우영과 함께 최근 발표한 신곡 'ADDICTED'(어딕티드)의 댄스 챌린지도 선보인다.셰프들과의 만남도 눈길을 끈다. 정호영은 자신을 '블랙핑크 제5의 멤버'라고 소개하며 지수에게 반가움을 표현한다. 이에 지수는 당황한 반응을 보인다. 지수는 최근 윤남노를 따라 한다는 의혹을 받았다고 밝혀 두 사람의 공통점에도 관심이 쏠린다.이날 방송에서는 지수의 냉장고가 처음으로 공개된다. 지수는 냉장고를 열기 전 "이렇게 풍족한 때가 없었다"며 자신감을 보인다. 그러나 냉장고 내부를 확인한 셰프들은 "비상, 비상"을 외치며 예상 밖의 반응을 보인다.특히 지수는 매운 음식을 즐겨 먹는다고 밝힌다. 가장 매운 단계의 떡볶이부터 매운 돈가스까지 먹는다는 그는 냉장고에 보관 중인 매운 음식도 소개한다. 이어 셰프들이 직접 시식에 나서지만, 강한 매운맛을 견디지 못하고 먹기를 포기한다. 반면 지수는 별다른 어려움 없이 음식을 모두 먹었다는 후문이다.첫 번째 요리 대결에서는 손종원과 김풍이 지수의 입맛을 사로잡기 위해 경쟁한다. 매운 음식에 약한 것으로 알려진 손종원이 매운 요리에 도전한다는 점에서 관심을 모은다. 조리 과정에서는 매운 향이 퍼지면서 산과 우영을 비롯한 출연진이 연달아 재채기를 하는 상황도 벌어진다.두 번째 대결에서는 최현석과 박은영이 맞붙는다. 최현석은 과거 지수에게 특별한 선물을 건넸던 인연을 공개한다. 박은영은 지수와 같은 지역 출신이라는 공통점을 내세우며 경쟁에 나선다. 두 셰프 중 누가 지수의 선택을 받을지는 이날 오후 8시 50분 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 공개된다.한편 지수는 지난달 30일 신곡 'ADDICTED'를 발매했다. 지난 9월 공개한 'CLICK'(클릭)에 이은 첫 솔로 정규앨범의 두 번째 선공개곡이다. 지난 7일에는 MBC '쇼! 음악중심'에 출연해 'ADDICTED' 무대를 선보였다.에이티즈는 오는 13일 오후 2시 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)을 발매한다. 앞서 지난달 23일 수록곡 'Drip'(드립)을 선공개했으며, 신보의 타이틀곡은 'UP'(업)이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr