사진 = MBC '라이어' 캡처

사진 = MBC '라이어' 캡처

'라이어' 유연석의 가면이 벗겨졌다. 진짜 거짓말쟁이는 서현진이 아닌 유연석인 것일까.지난 7일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'(연출 조영민/극본 백재영) 4회가 충격 반전 엔딩으로 안방극장을 발칵 뒤집었다. 모두의 신뢰를 받던 민준호(유연석 분)의 가면이 벗겨진 것. 여기에 강지선(서현진 분)이 거짓말탐지기 조사에서 '거짓' 판명을 받은 진짜 이유까지 공개되며 시청자는 더 큰 혼란에 빠졌다. 이에 2회 연속 시청률 상승세를 기록했다.앞서 강지선에 대한 악의적인 기사가 보도되면서 강지선은 위기에 처했다. 동료 교사들은 물론 강지선이 가르치는 아이들까지 그녀를 '꽃뱀'으로 보기 시작한 것. 결국 이 사건으로 강지선은 직업까지 잃었다. 반면 민준호는 범죄자에서 피해자로 단숨에 바뀐 사람들의 시선 속에서 일상을 찾아갔다. 의사로서 방송에 출연하며 그를 향한 사람들의 신뢰는 더욱 높아졌다. 순식간의 둘의 상황이 역전된 것이다.이런 가운데 강지선이 거짓말탐지기 조사에서 '거짓' 결과를 받은 이유가 공개됐다. 강지선은 과거 이번과 비슷한 사건에 연루된 적이 있다. 강지선이 상습적이라는 오해를 받을까 염려돼 거짓말탐지기 조사 중 해당 질문에 거짓으로 답했던 것. 그러나 과거 강지선에게 신고를 당했던 인물은, 이를 기자에게 제보하는 것도 모자라 강지선에게 협박 메시지까지 보내며 그녀를 압박했다.억울함에 해당 인물을 찾아간 강지선은 여전히 하나도 변하지 않고 뻔뻔하기만 한 상대의 모습에 분노를 터뜨렸다. 전혀 나아질 기미가 보이지 않는 상황에 잠시 위험한 생각까지 했던 강지선은 "죽은 듯 숨만 붙이고 사는 것보다는 낫겠지"라며 반드시 진실을 밝히겠다고 결심했다. 그리고 보란 듯이 행동으로 옮겼다. 민준호가 출연한 방송 프로그램 게시판에 자신의 실명까지 밝히며 글을 올린 것이다.강지선의 결심은 민준호에게 화살로 돌아왔다. 사람들의 또다시 달라진 시선 속에서 민준호는 수술 기회를 잃었다. 또 자신 때문에 아들 민현수(강지용 분)가 싸움에 휘말려 다치기까지 하자, 민준호의 분노도 폭발했다. 결국 민준호는 강지선에게 "제발 그 말도 안 되는 거짓말 좀 멈춰요"라고 소리쳤다. 하지만 강지선은 "멈출 수 없어요. 거짓말이 아니니까"라고 받아쳤다.'라이어' 4회에서 강지선과 민준호의 변화에 큰 영향을 준 인물이 경찰 이화영(옥자연 분)이다. 이화영은 강지선에게 "민준호는 위험한 사람"이라며 경고했다. 또 민준호에게 의심을 거두지 않고 있던 이화영은 자신에게 다가서는 민준호에게 냉정하게, 원칙대로만 대응했다. 이화영을 대하는 민준호의 태도가 미묘하게 달라진 것 또한 시청자의 의심을 키우는 포인트였다.그런데 그날 밤 이화영이 홀로 잠든 집에 누군가 침입했다. 침입자의 정체는 민준호였다. 지금껏 본 적 없는 민준호의 서늘한 얼굴로 '라이어' 4회가 마무리됐다. 민준호의 가면이 벗겨진 충격적인 엔딩이었다. 치밀하게 쌓아온 스토리 속에서 펼쳐지는 배우들의 열연, 숨 막히는 긴장감과 그 안에서 터지는 충격 반전까지. '라이어' 4회가 60분 동안 웰메이드 심리 스릴러의 진수를 보여줬다는 반응이다.민준호의 가면이 벗겨졌다. 그렇다면 진짜 거짓말쟁이는 강지선이 아니라 민준호인 것일까. 강지선이 본격 반격을 예고한 가운데 정말 그녀 말대로 민준호의 실체가 밝혀질까. 회를 거듭할수록 더 큰 몰입감을 선사하는 MBC 금토드라마 '라이어'는 매주 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.한편 8일 일요일 오후 1시 20분 지무비가 제작한 '라이어 하이라이트'가 MBC에서 전파를 탄다. '라이어'를 열심히 따라온 시청자들은 물론 '라이어'를 놓쳤던 시청자들도 이번 '라이어 하이라이트'를 통해 드라마에 깊이 빠져들 수 있을 것으로 기대된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr