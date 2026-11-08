이미지 크게보기 사진 = MBC '라이어'

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'라이어' 유연석이 서현진의 폭로에 맞서다 결국 옥자연의 집에 무단 침입했다.7일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에는 강지선(서현진 분)의 폭로글로 벼랑 끝에 몰린 민준호(유연석 분)의 이야기가 담겼다.이날 민준호는 강지선이 쓴 폭로글 때문에 병원에서 환자에게 수술을 거부당하는 수모를 겪었다. 아들 현수는 동급생들의 폭행에 시달렸다.결국 민준호는 강지선의 전화를 받자마자 "도대체 나한테 원하는 게 뭐냐"며 분노를 폭발시켰다. 이어 "제발 말도 안 되는 거짓말 좀 멈춰라. 당신 때문에 나와 내 아들이 어떤 일을 겪고 있는 줄 아냐"며 절규했다.그러나 강지선은 "진실이다. 약물 넣었잖아. 내가 끝까지 모를 줄 알았지? 당신이 한 짓이면 끝까지 대가를 치러라"라며 매섭게 맞받아쳤다. 또 "내가 그 실체를 끝까지 밝혀내겠다"며 독기를 품었다.그런 가운데 민준호는 명예훼손과 무고 문제로 이화영(옥자연 분)을 찾아가 "다른 데는 안 뒤지고 침대 밑에 있던 약병만 정확하게 찾아서 들고 갔다"며 날 선 의심을 드러냈다. 이화영이 단호하게 선을 긋자 그는 "또 뵙겠습니다"라는 섬뜩한 인사를 남기고 돌아섰다.이후 이화영은 퇴근길에 의문의 차량과 추격전을 벌인 끝에 소파에서 잠이 들었다. 그리고 극 말미, 그 집에 무단 침입해 몰래 촬영하는 민준호의 모습이 드러나며 등골을 서늘하게 했다.특히 다음 회 예고편에서는 민준호가 "진심 어린 사과와 반성의 마음을 담아서"라며 강지선의 목을 조르는 장면이 담겨 충격을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr