이미지 크게보기 톱모델 한혜진이 조카들과 들기름 계란밥을 만들어 먹었다 / 사진 = 한혜진 유튜브 채널

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톱모델 한혜진이 조카 셋과 들기름 달걀밥을 만들어 먹다 칼로리를 언급했다.5일 '한혜진 Han Hye Jin' 채널에는 "깨 털라고 불렀더니 한혜진 탈탈 터는 조카들"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 도리깨질은 한혜진이 직접 가르쳤다. "원심력을 이용해서 팝"이라며 시범을 보이던 중 "고마워. 나랑 결혼해 줄래?"라는 물음에 "싫어"라는 답이 돌아왔다. 고모 얼굴을 그리던 조카는 "고모는 선 네 개면 끝나는 거 알지?"라며 펜을 들었다.깨 털기에 들어가자 조카들은 "고모 일로 와서 일해"라며 고모를 불러 세웠다. 수확을 마친 한혜진은 "엄마 이번 농사 진짜 대박이다. 작년보다 더 많이 나왔어"라며 감탄했다.털어낸 깨는 방앗간에서 들기름이 됐다. 간장 달걀밥에 갓 짠 들기름을 두르자 "아, 향 미쳤다", "레전드"라는 반응이 쏟아졌다. "너는 오늘 들기름 너무 많이 먹는 거 아니야?"라는 물음에는 "괜찮아. 이러려고 농사짓는 거지"라는 대답이 나왔다.숟가락을 들던 한혜진은 "들기름 한 병 먹었어"라며 그릇을 비웠다. 이어 "오늘 칼로리 엄청 추가됐어, 지금"이라는 한마디로 하루를 마무리했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr