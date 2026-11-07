‘100일의 거짓말’이 예측할 수 없는 전개를 예고했다. / 사진제공=tvN

‘100일의 거짓말’이 예측할 수 없는 전개를 예고했다.7일 tvN 토일드라마 ‘100일의 거짓말’(이하 '100일의') 제작진은 9회 방송을 앞두고 조선총독부 기송관 개통식 행사에 모인 이가경(김유정 분), 김태웅·사토 히데오(박진영 분), 유소란(김현주 분), 유필립(이무생 분), 그리고 사토 신이치(진선규 분)의 스틸컷을 공개했다.지난 방송에는 조선총독부 기송관 개통식을 앞두고, 서로 다른 기회를 노리는 유소란과 사토 신이치의 엇갈린 행보가 그려졌다. 총독(김승락 분)은 기송관 개통식 연기를 명령했지만, 사토 신이치는 기념 연회를 열었다. 이가경은 김명남(박정연 분)을 통해 반입한 폭탄을 총독부 내부에 숨겨 거사 준비를 마쳤다.이날 방송분에서는 작전의 막이 오른다. 공개된 사진에는 유소란과 유필립이 조선총독부에 입성했다. 차분한 태도 속 경계심이 감돈다.사토 신이치는 두 사람을 맞았다. 그의 옆자리는 이가경이 지키고 있다. 무언의 신호를 주고받는 듯한 세 사람의 눈빛이 긴장감을 고조시킨다이러한 가운데 이가경은 예정보다 빠르게 미국행 기회를 얻게 된다. 오랜 꿈을 이루게 됐다는 기쁨도 잠시, 김태웅과 작별에 마음이 복잡하다.한편 이가경이 ‘금서희’로 마지막 밀정 임무를 수행하게 될 기송관 개통식 행사 당일, 유소란과 구국단 단원들이 폭탄 작전을 세우고 거사에 돌입한다.제작진 측은 “구국단이 사토 신이치 암살 작전의 두 차례 실패를 딛고, 대담해져 세 번째 작전을 감행한다"고 귀띔했다.'100일의' 9회는 이날 오후 9시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr