사진 = 정려원 인스타그램

사진 = 정려원 인스타그램

사진 = 정려원 인스타그램

사진 = 정려원 인스타그램

배우 정려원이 발렌티노 행사에서 강렬한 레드 패션과 우아한 비주얼을 선보였다.정려원은 최근 자신의 인스타그램에 "27 Valentino Cruise Collection-(2027 발렌티노 크루즈 컬렉션-)"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정려원은 발렌티노 로고가 새겨진 벽 앞에서 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 선명한 빨간색 재킷에 검은색 상의를 매치했으며 재킷 앞부분의 커다란 검은색 리본이 사랑스러운 분위기를 더한다. 자연스럽게 내려오는 긴 웨이브 헤어와 볼드한 진주 목걸이가 어우러져 화려하면서도 세련된 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 정려원은 고개를 살짝 돌린 채 옆을 바라보며 부드럽게 웃고 있다. 어깨선을 강조한 빨간색 재킷과 풍성한 헤어스타일이 조화를 이루는 가운데 살짝 드러난 보조개가 특유의 사랑스러운 매력을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 정려원은 야외 공간에 서서 한쪽 팔을 길게 뻗으며 포즈를 취하고 있다. 빨간색 재킷에 회색 와이드 팬츠를 매치한 모습으로 한 손을 바지 주머니에 넣은 편안한 자세에서도 늘씬한 실루엣이 눈길을 끈다. 환하게 빛나는 조명과 어두운 밤하늘을 배경으로 강렬한 재킷 색상이 더욱 돋보인다.마지막 사진에서 정려원은 카메라를 향해 환하게 웃으며 손을 입가에 가까이 올리고 있다. 검은색 리본 장식과 진주 목걸이가 돋보이는 차림에 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨렸으며, 밝은 표정으로 우아하면서도 발랄한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "자켓 찰떡콩떡", "예뻐라", "너무 예뻐", "느무 이뽀라", "취향과 안목이 참 뛰어난 려원 씨", "감각이넘치고 매력이넘치고 너무예뿌다" 등의 댓글을 달았다.앞서 려원은 서울 강남구 현대백화점 압구정본점에서 열린 '발렌티노 2027 크루즈 컬렉션 프레젠테이션' 기념 행사에 참석했다.한편 1981년생으로 45세인 정려원은 넷플릭스 새 시리즈 '퍼스트 닥터'에서 소아외과 의사 허지완 역을 맡아 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr