방송인 장영란이 파격적인 화보 촬영에 나섰다가 방송 불가를 선언했다. 장영란의 도발적인 포즈에 장예원은 "언니, 너무 야해요!"라며 놀랐고, 장영란 역시 촬영 결과물을 확인한 뒤 당황했다.
6일 오후 8시 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 폴란드 출신 정빅토리아(토리)와 함께 서울 명동에서 K팝 아이돌 체험에 나서는 모습이 그려진다.
세 사람은 K뷰티 스타일링을 마친 뒤 아이돌 콘셉트의 화보 촬영에 도전한다. 장영란은 "촬영을 위해 블랙으로 의상을 맞췄다"며 촬영에 대한 의욕을 보인다. 이에 장예원은 "오늘 토리의 날인데 이게 뭐냐"라고 장난스럽게 지적한다. 생애 첫 아이돌 화보 촬영에 나선 토리를 위해 장영란은 자신만의 촬영 비법을 전수한다. 그는 "저도 화보를 조금 찍어봤는데, 우선은 카메라를 잡아먹듯이 '네가 이기냐, 내가 이기냐'하는 마음으로 자신감 있게 해야 한다. 또 사랑하는 남자친구를 홀리듯이 눈빛을 약간 촉촉하게 해라"라고 조언한다.
촬영 감독이 강렬한 콘셉트를 주문하자 장영란은 "남자친구가 바람을 피웠어…느낌 알지?"라며 상황극까지 펼친다.
이어 장영란이 직접 카메라 앞에 선다. 시작부터 도발적인 자세를 취하는 장영란을 본 장예원은 "언니, 너무 야해요!"라고 외친다. 함께 있던 K뷰티 전문가 유승우 역시 "너무… 뭐라 해야 할지…"라며 말을 잇지 못한다.
정작 장영란도 촬영 결과물을 확인한 뒤 당황한다. 그는 "이거 방송 나가면 안 된다"라고 선언하며 사진 공개를 만류한다. 이를 지켜본 장예원은 "언니 웃기려고 한 거죠?"라며 웃음을 터뜨린다.
장영란과 장예원의 아이돌 화보 촬영 도전기는 6일 오후 8시 방송되는 '언니만 따라와'에서 공개된다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
6일 오후 8시 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 폴란드 출신 정빅토리아(토리)와 함께 서울 명동에서 K팝 아이돌 체험에 나서는 모습이 그려진다.
세 사람은 K뷰티 스타일링을 마친 뒤 아이돌 콘셉트의 화보 촬영에 도전한다. 장영란은 "촬영을 위해 블랙으로 의상을 맞췄다"며 촬영에 대한 의욕을 보인다. 이에 장예원은 "오늘 토리의 날인데 이게 뭐냐"라고 장난스럽게 지적한다. 생애 첫 아이돌 화보 촬영에 나선 토리를 위해 장영란은 자신만의 촬영 비법을 전수한다. 그는 "저도 화보를 조금 찍어봤는데, 우선은 카메라를 잡아먹듯이 '네가 이기냐, 내가 이기냐'하는 마음으로 자신감 있게 해야 한다. 또 사랑하는 남자친구를 홀리듯이 눈빛을 약간 촉촉하게 해라"라고 조언한다.
촬영 감독이 강렬한 콘셉트를 주문하자 장영란은 "남자친구가 바람을 피웠어…느낌 알지?"라며 상황극까지 펼친다.
이어 장영란이 직접 카메라 앞에 선다. 시작부터 도발적인 자세를 취하는 장영란을 본 장예원은 "언니, 너무 야해요!"라고 외친다. 함께 있던 K뷰티 전문가 유승우 역시 "너무… 뭐라 해야 할지…"라며 말을 잇지 못한다.
정작 장영란도 촬영 결과물을 확인한 뒤 당황한다. 그는 "이거 방송 나가면 안 된다"라고 선언하며 사진 공개를 만류한다. 이를 지켜본 장예원은 "언니 웃기려고 한 거죠?"라며 웃음을 터뜨린다.
장영란과 장예원의 아이돌 화보 촬영 도전기는 6일 오후 8시 방송되는 '언니만 따라와'에서 공개된다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT