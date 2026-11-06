장영란, 장예원, 정빅토리아(토리)가 서울 명동에서 K팝 아이돌 체험에 나선다. / 사진제공=채널A '언니만 따라와'

장영란, 장예원, 정빅토리아(토리)가 서울 명동에서 K팝 아이돌 체험에 나선다. / 사진제공=채널A '언니만 따라와'

방송인 장영란이 파격적인 화보 촬영에 나섰다가 방송 불가를 선언했다. 장영란의 도발적인 포즈에 장예원은 "언니, 너무 야해요!"라며 놀랐고, 장영란 역시 촬영 결과물을 확인한 뒤 당황했다.6일 오후 8시 방송되는 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 폴란드 출신 정빅토리아(토리)와 함께 서울 명동에서 K팝 아이돌 체험에 나서는 모습이 그려진다.세 사람은 K뷰티 스타일링을 마친 뒤 아이돌 콘셉트의 화보 촬영에 도전한다. 장영란은 "촬영을 위해 블랙으로 의상을 맞췄다"며 촬영에 대한 의욕을 보인다. 이에 장예원은 "오늘 토리의 날인데 이게 뭐냐"라고 장난스럽게 지적한다.생애 첫 아이돌 화보 촬영에 나선 토리를 위해 장영란은 자신만의 촬영 비법을 전수한다. 그는 "저도 화보를 조금 찍어봤는데, 우선은 카메라를 잡아먹듯이 '네가 이기냐, 내가 이기냐'하는 마음으로 자신감 있게 해야 한다. 또 사랑하는 남자친구를 홀리듯이 눈빛을 약간 촉촉하게 해라"라고 조언한다.촬영 감독이 강렬한 콘셉트를 주문하자 장영란은 "남자친구가 바람을 피웠어…느낌 알지?"라며 상황극까지 펼친다.이어 장영란이 직접 카메라 앞에 선다. 시작부터 도발적인 자세를 취하는 장영란을 본 장예원은 "언니, 너무 야해요!"라고 외친다. 함께 있던 K뷰티 전문가 유승우 역시 "너무… 뭐라 해야 할지…"라며 말을 잇지 못한다.정작 장영란도 촬영 결과물을 확인한 뒤 당황한다. 그는 "이거 방송 나가면 안 된다"라고 선언하며 사진 공개를 만류한다. 이를 지켜본 장예원은 "언니 웃기려고 한 거죠?"라며 웃음을 터뜨린다.장영란과 장예원의 아이돌 화보 촬영 도전기는 6일 오후 8시 방송되는 '언니만 따라와'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr