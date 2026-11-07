윤경호가 '꿀알바'에서 열연했다. / 사진제공=넷플릭스

윤경호가 '꿀알바'에서 열연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 윤경호가 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 악역으로 변신했다. 전작 SBS '김부장'에서 보여준 친근한 모습과 달리 이번에는 상대의 지위에 따라 태도를 바꾸는 인물을 연기하며 색다른 모습을 선보였다.지난달 30일 공개된 '꿀알바'는 높은 시급을 내세운 수상한 인력사무소를 찾은 청년 혁준(이재욱 분)이 위험한 노동 현장에 투입되면서 벌어지는 이야기를 그린 생계형 호러 시리즈다. 윤경호는 극 중 제약회사 과장 조준섭 역을 맡았다.조준섭은 자신보다 지위가 낮은 사람에게는 함부로 행동하면서도 권력을 가진 사람 앞에서는 태도를 바꾸는 인물이다. 혁준을 처음 만난 자리부터 학창 시절 공부를 못했냐며 비아냥거리고 사소한 일에도 트집을 잡으며 불쾌한 언행을 이어간다.그러나 대학병원 관계자에게 전화가 걸려 오자 상황은 달라진다. 조금 전까지 혁준을 몰아붙이던 모습은 사라지고 상대에게 공손하게 응대하며 전혀 다른 태도를 보인다. 윤경호는 말투와 표정의 변화를 통해 조준섭의 이중적인 면모를 표현했다.이후 조준섭의 행동은 더욱 거칠어진다. 혁준과 함께 행사장에 동행한 삐에로에게 폭언을 퍼붓는 것은 물론 폭력까지 행사한다. 반면 자신이 위험한 상황에 놓이자 앞서 보였던 기세와 달리 살기 위해 매달리는 모습을 보인다.윤경호는 이처럼 상황에 따라 극단적으로 달라지는 인물의 태도를 연기하며 극의 긴장감을 더했다. 특히 상대를 무시하며 위압적으로 행동하다가도 자신이 불리해지면 비굴하게 변하는 모습을 통해 조준섭의 비열한 성격을 부각했다.이번 캐릭터는 윤경호가 최근 출연한 작품들과도 차이를 보인다. 넷플릭스 '중증외상센터', SBS '김부장', 티빙 '취사병 전설이 되다' 등에서 유쾌하고 친근한 매력을 보여줬다면, '꿀알바'에서는 타인에게 거리낌 없이 폭언과 폭력을 행사하는 인물로 변신해 눈길을 끌었다.한편 윤경호가 출연한 '꿀알바'는 넷플릭스에서 공개됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr