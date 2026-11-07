조유리가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

그룹 아이즈원 출신 배우 조유리가 전도연의 아역으로 나선다. / 사진제공=웨이크원

그룹 아이즈원 출신 배우 조유리가 전도연의 아역으로 나선다. '오징어 게임' 시즌2·3에서 강렬한 인상을 남긴 그는 이창동 감독의 신작 '가능한 사랑'을 통해 또 다른 연기 변신에 도전한다.6일 공개되는 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내, 다큐멘터리 감독과 그의 남편이 다큐멘터리 제작을 계기로 만나 서로 다른 삶과 숨겨진 욕망을 마주하는 범죄 스릴러다. 극 중 조유리는 전도연이 연기하는 미옥의 어린 시절을 맡았다. 앞선 작품과 달리 맑고 순수한 분위기의 인물을 소화할 예정으로, 섬세한 연출로 알려진 이창동 감독과 어떤 호흡을 보여줄지 관심이 쏠린다.조유리는 캐릭터를 준비하며 전도연과 설경구가 출연한 영화 '나도 아내가 있었으면 좋겠다'를 여러 차례 시청한 것으로 알려졌다. 전도연의 외적인 모습뿐 아니라 말투와 분위기까지 참고하며 어린 미옥을 표현하기 위해 노력했다는 후문이다.조유리는 앞서 '오징어 게임' 시즌2와 시즌3에서 준희 역을 맡아 배우로서 인지도를 높였다. 극한 상황에서도 살아남으려는 인물의 복잡한 감정을 표현하며 국내외 시청자들에게 눈도장을 찍었다. 싱가포르 매거진 'Female Singapore'가 선정한 '우리가 빠져있는 넷플릭스 시리즈 여배우'에 이름을 올리기도 했다.연기 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 조유리는 지난 3일 공개된 단편 영화 '보통 꿈'에서는 이유리 역으로 출연해 새로운 캐릭터를 선보였다. 아이즈원으로 데뷔한 뒤 솔로 가수와 배우 활동을 병행해온 조유리가 '가능한 사랑'을 통해 어떤 모습을 보여줄지 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr