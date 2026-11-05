그룹 아일릿 / 사진 제공=빌리프랩

그룹 아일릿(ILLIT)의 'jellyous'(젤리어스) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다.5일 소속사 빌리프랩에 따르면 아일릿의 'jellyous' 뮤직비디오는 이날 오전 5시 46분께 조회수 1억 회를 돌파했다. 'Magnetic'(마그네틱), 'It's Me'(잇츠 미)에 이어 아일릿의 세 번째 1억 뷰 뮤직비디오다.지난해 6월 발매된 미니 3집 'bomb'(밤)의 수록곡 'jellyous'는 좋아하는 상대의 마음을 알 수 없어 느끼는 설렘과 질투를 표현한 곡이다. 젤리(jelly)와 질투를 뜻하는 영어 단어 'jealous'를 결합한 제목으로, 복잡한 감정을 여러 색깔의 젤리에 빗댔다.뮤직비디오에는 게임 캐릭터로 변신한 멤버들이 좋아하는 상대에게 도움을 요청하는 메시지를 받고 달려가는 모습이 담겼다. 빠른 비트에 맞춰 발을 움직이는 안무도 특징이다.최근에는 신곡 '체포하겠어'와 연결되는 가사로 다시 주목받고 있다. 'jellyous'에서 상대방의 반복적인 연락과 친절을 두고 혼란스러워하던 화자가 '체포하겠어'에서는 같은 행동을 문제 삼는 식이다. 두 곡 모두 'DM'과 '습관성 친절' 등의 표현을 사용해 이야기를 이어간다.한편 아일릿의 미니 5집 타이틀곡 '체포하겠어'는 11월 4일 자 빌보드 재팬 '핫 샷 송' 차트에서 3위를 기록했다. 미국 빌보드 11월 7일 자 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트에도 진입했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr