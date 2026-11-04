사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 이종석이 사극에 출연하지 않겠다고 했던 과거 발언을 돌아보며 재도전 의지를 밝혔다.3일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 배우 이종석이 출연했다.이날 이종석은 사극에 도전해보고 싶다며 과거 영화 '관상' 출연 이후 스스로 장르에 선을 그었던 이유를 털어놨다. 그는 "'관상'을 찍고 나서 인터뷰에서 '사극을 다신 하지 않겠다'고 얘기했다"고 밝혔다.당시에는 자신의 모습이 사극과 어울리지 않는다고 판단했다는 설명이다. 이종석은 "외형적으로도 그렇고, 선배님들과 같이 연기하는데 제가 나오면 감정선을 깨는 것 같았다. 그 당시에 안 어울린다고 생각했던 것 같다"고 고백했다. 선배 배우들과 호흡을 맞추는 과정에서 자신의 등장이 작품의 흐름을 방해하는 듯한 느낌을 받았다는 것.이종석은 "'관상' 이후로 사극은 나랑 안 맞는다고 생각했다"고 회상했다. 다만 데뷔 17년 차가 된 지금은 다시 도전해보고 싶다고 밝혔다. 그는 "팬분들도 원하시고, 한 번쯤 도전해보면 좋겠다고 생각한다"고 말했다.장도연이 과거 사극을 하지 않겠다고 했던 말을 두고 "사극 얘기는 너무 경솔한 얘기"라고 짚자 이종석도 "경솔했다"고 인정했다. 사극에 다시 출연하게 된다면 "최선을 다해서 할 거다"라며 각오를 전했다.새 작품 '재혼 황후'를 통해 달라진 모습도 예고했다. 왕자 하인리 역을 맡은 이종석은 캐릭터의 아름다움을 표현하기 위해 의상과 장신구에 직접 의견을 보탰다고 밝혔다.처음 귀걸이를 착용했을 때는 "드라마 이렇게 나가도 괜찮나"라고 걱정했지만, 촬영을 거듭하며 화려한 모습에 익숙해졌다고. 그는 "목걸이 2개씩, 귀걸이 3개씩 달고 그랬다"며 주변 스태프들에게 "내가 너무 과해지면 말려달라"고 부탁했다고 전해 웃음을 안겼다.의상 제작에도 참여했다. 이종석은 임영웅의 콘서트를 보던 중 무대 의상의 디자인을 달리하면 작품에 어울리겠다는 생각이 들었다고 설명했다. 이후 직접 시안을 찾아보고 의상 제작소까지 알아내 캐릭터의 옷차림을 준비했다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr