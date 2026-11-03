신민아, 불편함과 부담감 있었지만…“재밌는 추억으로”(‘재혼황후’)

배우 신민아가 연기를 하면서 고민이 있었던 부분을 털어놨다.3일 오전 디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 제작발표회가 서울 영등포구 콘래드 서울에서 열렸다. 현장에는 조수원 감독과 배우 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영이 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.그는 “많은 고민이 들었다. 황후라는 무게감에 감정 표현이나 그런 것들이 다른 캐릭터들에 비해 변화가 크게 보여지면 안되지만, 한 여성으로서 새로운 사랑에 빠지고 인간적인 나비에의 모습도 보여드리고 싶었다. 그 부담감으로 집중하려고 노력했다”라고 말했다.이어 “워낙에 우리가 만든 세계관이 분명하다. 의상도 드레스를 입고 헤어도 매번 바뀐다. 외적으로도 많이 보여드려야 했기 때문에, 불편함과 부담스러움도 있었지만 새로운 모습일 거라는 기대감도 있었다. 다시는 이런 세계관에서 할 수 없을 것 같다는 재미가 있어서 추억이 됐다”라고 덧붙였다.'재혼 황후'는 3일 오후 디즈니+를 통해 전세계 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr