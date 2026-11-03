특채 문세윤이 유재석 언급에 태세를 전환했다./ 사진=텐아시아DB

'개세모2'에 김준현, 문세윤, 정호철이 출연했다./사진=비보티비

개그맨 문세윤이 공채 개그맨을 저격하다 유재석 언급에 태세를 전환했다.지난 2일 유튜브 채널 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모2')에는 김준현, 문세윤, 정호철이 출연했다. 정호철이 조합의 의외성을 묻자 김준현은 "좋게 말하면 신동엽이 사랑하는 동생들, 나쁘게 말하면 하수인들"이라며 남다른 공통점을 꼽았다.'뚱보 먹방'과 장례식장 에피소드도 이어졌다. 문세윤은 과거 김숙과 함께 선배의 장례식장을 찾았던 일화를 회상했다. 그는 "육개장이 너무 맛있어서 두세 번을 리필해 먹었다. 결국 상주 선배가 다가와 '야, 그만 처먹어라. 뭐 먹으러 왔냐'고 면박을 주더라"고 털어놨다.최근 홍경민이 집필한 연극 '너를 들고 간다'에 출연 중인 김준현 역시 거들었다. 문세윤이 "김준현 연극 계약서에 '육개장 대신 소고기뭇국을 달라'는 조항이 있다는 소문이 있다"고 운을 떼자, 김준현은 "실제로 계약서에 명시했다"고 너스레를 떨었다. 정호철이 서로를 '뚱보'라고 부르는 것에 대해 묻자 문세윤은 "우리는 유민상, 신기루, 이국주, 홍윤화와 함께 '뚱보 MOU'가 체결돼 있다"고 선을 그었고, 김준현은 "남이 돼지라고 하면 비하지만 우리끼리는 그냥 정다운 호칭"이라고 덧붙였다.공채와 특채를 둘러싼 '족보 싸움'도 펼쳐졌다. 특채 출신인 문세윤은 "어디 시험을 보나, 스카우트돼서 와야지. 임하룡 선배보다 센 사람 나와보라"며 기세를 올렸다. 그러나 댓글 창에 '공채 유재석'이 언급되자 문세윤은 1초 만에 "선배님, 왜 시험을 보셨습니까? 대우받고 들어오셨어야죠"라며 태세를 전환했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr