그룹 엔시티 드림 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM)이 정규 6집 발매를 앞두고 신곡 6곡의 일부 음원을 공개했다.엔시티 드림은 3일 공식 유튜브 채널을 통해 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'(드림 애프터 드림)의 첫 번째 트레일러 'WE'RE DREAM AFTER SERVICE!'를 선보였다. 1990년대 미국 시트콤을 콘셉트로 제작된 영상이다.영상에서 멤버들은 일상 속 다양한 부탁을 대신 해결해 주는 역할을 맡았다. 새로운 의뢰를 받고 작전 장소와 시간을 공유하려 하지만 소음에 항의하는 이웃의 방해를 받으면서 예상치 못한 상황이 벌어진다. 멤버들이 서로 연락을 주고받기 위해 여러 방법을 시도하는 과정이 코믹하게 그려졌다.영상 곳곳에는 새 앨범 수록곡 'Dream After Dream', 'The Sun', 'Smile for U', 'Tumbler', 'Skydive', 'This Is Your World' 등 6곡의 하이라이트 음원이 삽입됐다.이 가운데 'Smile for U'는 어쿠스틱 악기와 두왑(Doo-Wop) 요소를 결합한 팝 록 곡으로, 멤버 해찬이 작사에 참여했다. 힘든 하루를 보낸 상대에게 위로를 건네는 내용을 담았다.'Tumbler'는 레트로 신스팝과 R&B를 결합해 함께한 순간을 오래 간직하고 싶은 마음을 표현했다. 'This Is Your World'는 일렉트릭 기타와 밴드 사운드를 중심으로 한 팝 록 곡으로, 다시 만나 새로운 꿈을 꾸겠다는 메시지를 담았다.엔시티 드림은 오는 4일 0시 두 번째 트레일러를 공개한다. 정규 6집 'DREAM AFTER DREAM'은 9일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr