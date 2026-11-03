서울컵 전국 생활체육 복싱대회에서 전원 우승을 차지한 강철언니/사진 = (주)호야 엔터테인먼트

홍코너 케지민이 상대방 안면에 강한 스트레이트를 적중시키는 모습/사진 = (주)호야 엔터테인먼트

마동석 배우와 함께 지도하고 있는 김지훈 코치/사진 = (주)호야 엔터테인먼트

전 UFC출신 김동현 선수의 지도스파링을 마치고/사진 = (주)호야 엔터테인먼트

가수 김종국이 강철언니만을 위한 특별 웨이트 트레이닝/사진 = (주)호야 엔터테인먼트

홍코너 케지민이 상대방 안면에 강한 스트레이트를 적중시키는 모습/사진 = (주)호야 엔터테인먼트

김지훈 트레이너가 제작하고 총괄 코치를 맡은 유튜브 복싱 프로젝트 '강철언니'가 전국 생활체육 복싱대회 여자 일반부 종합우승을 차지했다. 여성 출연자 4명이 100일간 훈련한 끝에 거둔 성과다.'강철언니'는 여성 출연자들이 100일 동안 복싱을 배우고 실제 대회에 출전하는 과정을 담은 유튜브 오리지널 콘텐츠다. 고유연, 이세영, 케지민, 최소윤 등 4명의 출연자는 기초체력 훈련부터 러닝, 스텝, 미트 트레이닝, 스파링 등을 소화하며 대회를 준비했다.성과도 거뒀다. 첫 출전 대회인 '서울컵 전국생활복싱대회'에서는 출연자 4명 전원이 금메달을 획득했다. 이어 '코리아 챔피언십 전국 생활체육 복싱대회'에서는 금메달 3개와 동메달 1개를 따내며 여자 일반부 종합우승을 차지했다. 두 차례 대회에서 획득한 메달은 금메달 7개와 동메달 1개 등 총 8개다.이번 우승은 김지훈 트레이너가 앞서 tvN 예능 '무쇠소녀단2'에서 복싱 코치로 활약한 데 이어 거둔 성과라는 점에서도 눈길을 끈다. 김지훈은 당시 약 4개월간 출연자들의 훈련을 지도했다. 특히 설인아는 대한체육회장배 전국생활복싱대회에서 금메달과 20대 최우수선수상을 받았다.이후 김지훈이 직접 제작에 나선 '강철언니'에서도 출연자들이 전국대회 종합우승을 차지하면서 두 프로젝트 모두 대회 성적이라는 결과물을 남기게 됐다. 두 프로그램은 출연자들이 복싱을 체험하는 데 그치지 않고 실제 훈련과 경기를 통해 도전 과정을 보여줬다는 공통점이 있다.'강철언니'에는 배우 마동석과 현봉식, 종합격투기 선수 출신 방송인 김동현, 가수 김종국 등도 출연했다. 김종국은 출연자들을 위한 웨이트 트레이닝을 진행했고, 김동현은 스파링 지도에 참여했다. 이들의 참여와 함께 출연진의 훈련 과정, 경기 준비 과정에서 겪는 어려움 등을 담아내며 스포츠 예능의 재미를 더했다.김지훈 트레이너는 "처음부터 단순히 복싱을 체험하는 프로그램을 만들 생각은 없었다"며 "실제로 훈련하고 링 위에 올라 자신의 두려움과 한계를 넘어서는 모습을 보여주고 싶어 멤버들을 엄격하게 선별했다"고 말했다.이어 "유튜브에서도 충분히 완성도와 진정성을 갖춘 건강한 콘텐츠를 만들 수 있다는 것을 보여주고 싶었다"며 "프로젝트의 취지에 공감해 함께해주신 분들과 제작을 위해 힘써주신 모든 분들, 100일의 여정을 지켜봐 주신 시청자분들께 감사드린다"고 전했다.한편 김지훈이 복싱 코치로 참여했던 tvN '무쇠소녀단'은 시즌3로 돌아온다. 오는 26일 첫 방송되는 '무쇠소녀단3'에서는 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 쇼트트랙에 도전한다. 네 사람은 개인전과 계주 종목을 준비하며 생활체육대회 금메달을 목표로 훈련에 나선다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr