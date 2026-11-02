배우 조성하는 비연예인과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. / 사진=유튜브 채널 '정상훈 비정상훈' 영상 캡처

배우 조성하는 두 딸의 근황을 전했다. / 사진=유튜브 채널 '정상훈 비정상훈' 영상 캡처

배우 조성하가 연기자로 활동 중인 첫째 딸의 근황을 전했다.지난 10월 31일 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'에는 '뭘 먹어야 잘 먹었다고 소문이 날까~? (w.늙크크 조성하, 문천식)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 조성하와 문천식은 게스트로 출연해 배우 정상훈과 다양한 이야기를 나눴다.세 사람은 과거 드라마 '황진이'에 함께 출연하며 친분을 쌓은 사이다. 서로의 안부를 묻던 중 문천식이 조성하의 딸이 가수로 활동하는 것 아니냐고 묻자, 조성하는 "첫째는 연기하고 있다"고 바로잡았다. 둘째 딸 역시 영화 공부를 준비하고 있다고 덧붙였다.첫째 딸이 어떤 작품에 출연했느냐는 정상훈의 질문에는 "오디션만 계속 보고 있다"고 답했다. 정상훈은 "좋다. 계속 보다 보면 어느 순간 기회가 올 것"이라며 격려의 말을 건넸다.자녀들에게 직접 연기를 지도하느냐는 물음에 조성하는 신중한 태도를 보였다. 그는 "나이를 많이 먹었다고 해서 함부로 가르쳐 줄 수 있는 게 아닌 것 같다"며 "세대마다 다른 감성이 있는 것 같다"고 말했다. 이어 요즘 젊은 배우들에 대해 "지금 친구들이 너무 잘한다. 그리고 빠르다"고 평가했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr