그룹 샤이니 민호가 생애 첫 풀코스 마라톤에서 3시간 00분 18초라는 기록을 세웠지만, 완주의 기쁨도 잠시 '부정 조력' 의혹에 휩싸였다. / 사진=민호 SNS

그룹 샤이니 민호가 생애 첫 풀코스 마라톤에서 3시간 00분 18초라는 기록을 세웠지만, 완주의 기쁨도 잠시 '부정 조력' 의혹에 휩싸였다. / 사진=온라인 커뮤니티

그룹 샤이니 민호가 생애 첫 풀코스 마라톤에서 3시간 00분 18초라는 기록을 세웠지만, 완주의 기쁨도 잠시 '부정 조력' 의혹에 휩싸였다. / 사진=민호 SNS

그룹 샤이니 민호가 생애 첫 풀코스 마라톤에서 3시간 00분 18초라는 기록을 세웠지만, 완주의 기쁨도 잠시 '부정 조력' 의혹에 휩싸였다.민호는 지난 1일 열린 '2026 JTBC 서울마라톤'에 참가해 42.195km를 3시간 00분 18초 만에 완주했다. 풀코스를 3시간 이내에 완주하는 '서브3'에는 불과 18초 차이로 도달하지 못했다. 첫 풀코스 도전이라는 점에서 주목받은 기록이다.민호는 대회 직후 자신의 SNS에 완주 인증서와 사진을 공개했다. 인증서에 따르면 평균 페이스는 1km당 4분 16초였으며, 전체 1137위, 남자 부문 1112위를 기록했다. 그는 "sub3 실패……18초……그래도 너무 값진 경험. 인생이 마라톤인 이유"라며 소감을 전했다. 이어 "다시 도전한다 sub3 기다려라"라고 다음 도전을 예고했다.함께 달린 동료들에게도 감사 인사를 남겼다. 민호는 "페이스메이커 해준 준형형님!!! 진짜 덕분에 좋은 기록 해냈어요 형은…최고예요"라며 고마움을 표현했다.그러나 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 민호의 경기 영상이 확산하면서 논란이 불거졌다. 영상에는 민호의 뒤에서 달리던 남성이 손을 뻗어 그의 등과 허리 부근을 밀어주는 듯한 모습이 담겼다.이를 두고 일부 누리꾼들은 페이스메이커가 단순히 속도를 맞춰주는 역할을 넘어 신체적인 도움을 제공한 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 특히 민호가 서브3에 18초 모자란 기록을 세운 만큼, 작은 물리적 도움이라도 기록에 영향을 줄 수 있다는 지적이 나왔다.마라톤에서 페이스메이커는 주자가 목표 기록에 맞춰 일정한 속도를 유지하도록 돕는다. 다만 함께 달리며 페이스를 조절하는 것과 직접 신체를 밀어 추진력을 제공하는 행위는 구분된다.세계육상연맹(WA) 기술규칙 6.3.6항은 넘어진 선수를 일으켜 세우는 경우를 제외하고, 다른 사람으로부터 앞으로 나아가는 데 도움이 되는 물리적 지원을 받는 행위를 금지하고 있다. 해당 규정을 위반한 경우 경고 없이 실격 처리될 수 있다.이번 대회는 대한육상연맹이 공동 주최했으며, 일반 참가자를 위한 마스터즈 부문도 운영했다. 대회 안내에는 연맹 규칙 준수가 명시돼 있어 일반 참가자에게도 관련 규정이 적용될 수 있다는 지적이 나온다.다만 영상에 포착된 신체 접촉이 실제로 민호에게 추진력을 제공했는지는 확인되지 않았다. 짧은 영상만으로 해당 행위를 규정 위반으로 단정하거나 기록 무효를 주장하기는 어렵다.누리꾼들의 반응도 엇갈렸다. 일부는 "민호 실격 처리해야 한다", "기록을 무효화해야 한다"며 공정성 문제를 제기했다. 반면 "논란거리가 될 만한 게 아닌 것 같다", "저 정도면 취미인 경우다"라며 과도한 비판이라는 의견도 나왔다.현재까지 해당 장면에 대한 대회 주최 측의 공식 판단이나 제재 여부는 확인되지 않았다. 민호의 기록이 규정 위반에 해당하는지는 실제 접촉의 성격과 대회 규정 적용 여부 등을 따져봐야 할 것으로 보인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr