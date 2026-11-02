크러쉬 '삐그덕' MV / 사진=피네이션

가수 크러쉬(Crush)가 아이유와 함께한 신곡 '삐그덕 (Feat. 아이유)' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1000만 회를 달성했다.2일 크러쉬의 디지털 싱글 '삐그덕 (Feat. 아이유)' 뮤직비디오는 이날 오전 11시께 유튜브 조회수 1000만 회를 넘어섰다. 지난달 21일 오후 6시 음원과 함께 공개된 지 약 12일 만이다.뮤직비디오에는 크러쉬와 아이유가 함께 등장해 호흡을 맞추는 모습이 담겼다. 로맨틱 영화처럼 달콤하면서도 몽환적인 분위기를 연출해 두 사람의 조화를 강조했다. 해당 영상은 공개 직후 관심을 모으며 지난달 22일 기준 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 차트 1위에 올랐다.음원도 성과를 거두고 있다. '삐그덕 (Feat. 아이유)'은 유튜브 인기 급상승 음악 차트에서 3위를 기록했다. 지난달 23일부터 29일까지 집계된 유튜브 주간 인기곡 차트에서는 전주보다 16계단 오른 9위에 자리했다.크러쉬는 신곡 발매 이후 다양한 아티스트와 협업한 콘텐츠도 선보이고 있다. 라이브 클립과 가창 콘텐츠를 비롯해 유쾌한 상황극을 담은 영상 등을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.크러쉬는 연말까지 다양한 활동을 이어가며 팬들과 만날 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr