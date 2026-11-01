사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 블랙핑크 지수가 풍족하다고 자신한 냉장고에 셰프들이 "초비상"을 외쳤다.1일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에서는 블랙핑크 지수와 에이티즈 산, 우영이 출연하는 다음 회차 예고편이 공개됐다.이날 예고편에서 지수는 "밥 먹을 때 '냉부'도 본다"며 프로그램을 즐겨 본다고 밝혔다. 식사할 때 보던 프로그램에 직접 출연한 지수는 자신의 냉장고를 공개하기에 앞서 재료가 넉넉하게 들어 있다고 설명했다.지수는 "요즘이 제일 풍족하다"며 "이렇게 풍족한 시기가 다시 오지 않을 수도 있다"고 말했다. 평소보다 먹거리를 많이 채워놓았다는 지수의 말에 출연진은 기대감을 드러냈다.그러나 냉장고 문이 열리자 셰프들의 반응은 달랐다. 내부를 확인한 이들은 "비상", "초비상"을 외쳤다. 지수는 예상하지 못한 반응에 "지금 진짜 많은 시기인데"라고 답해 웃음을 안겼다. 구체적으로 어떤 식재료가 들어 있는지는 예고편에서 자세히 드러나지 않아 본 방송에 대한 궁금증을 남겼다.지수는 매운 음식을 즐기는 취향도 공개했다. 그는 "제가 매운 거를 되게 좋아한다"며 엽기떡볶이를 가장 매운 단계로 먹는다고 밝혔다. 매운 돈가스 역시 "'아 맵다' 이러고 먹는다"고 덧붙였다.매운맛을 설명하면서도 담담한 지수의 모습에 김풍과 셰프들은 "화성인이네"라며 놀라워했다. 냉장고 속 재료를 활용하는 것에 더해 지수가 원하는 매운맛까지 맞춰야 하는 요리 대결이 예고됐다.조리가 시작되자 스튜디오에는 매운 향이 퍼졌다. 출연진 사이에서 "매워 보여요", "벌써 매워"라는 반응이 나왔지만, 지수는 요리를 지켜보며 기대감을 보였다. 매운 음식을 좋아한다고 밝힌 지수와 요리가 완성되기 전부터 매운 기운을 느끼는 출연진의 모습이 대비됐다.특히 김풍은 자신이 만든 음식의 간을 본 뒤 고통스러워하는 모습을 보였다. 결국 수도꼭지에서 나오는 물로 입을 식히는 장면까지 공개돼 눈길을 끌었다. 지수의 취향에 맞추기 위해 준비한 매운맛이 요리하는 사람에게도 만만치 않았던 것.예고편에는 불을 활용한 조리 장면과 완성된 음식을 맛보는 모습도 담겼다. 냉장고 공개부터 셰프들을 당황하게 한 지수가 어떤 요리에 손을 들어줄지 관심을 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr