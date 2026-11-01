이미지 크게보기 배우 이동건이 1년 6개월만에 카페를 폐업한 이유를 밝혔다. / 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 배우 이동건이 1년 6개월 만에 제주 카페 문을 닫은 사연을 밝혔다.1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 임원희, 이동건, 조진세는 공간기획자 유정수의 작업실을 방문했다.이날 서장훈은 "예전에 이동건이 제주도에 카페를 차릴 때 자문을 구하지 않았냐"며 이동건과 유정수의 인연을 상기시켰다.유정수의 작업실에는 대문이 없었다. 유정수는 "대문이 없으니까 개방감 있고 좋더라. 안 달고 있다"며 대문을 달지 않은 이유를 들려줬다. 조진세가 도둑을 걱정하자 유정수는 "안전한 코리아"라고 받아쳤다. 이동건은 근처에 대사관이 있어 조용하고 안전하다고 거들었다.작업실 안쪽에는 수영장도 있었다. 조진세는 "외국에 온 것 같다"며 놀라워했다. 임원희가 수영장을 직접 쓰는지 묻자, 유정수는 "저는 청소 도우미다. 하루종일 청소해도 끝나지가 않는다"고 하소연했다.이동건도 청소 고충에 공감했다. 그는 "제가 카페에 출근해서 제일 먼저 하는 게 연못 청소하는 거였다"며 제주 카페 시절을 떠올렸다.이에 임원희는 "소문에 제주도 카페가 망했다고 하던데 어떻게 된 거냐"고 물었다.이동건은 "제주도에서 거의 1년 6개월 영업을 했다. 제가 왔다 갔다 하는데 생각보다 너무 힘들더라"고 답했다.이어 "그런 기간이 길어지고 쌓이니까 제 딴에는 최선을 다 하는데 만족은 못 드리고. 이런 게 힘들어서 형과 상의했다"고 털어놨다.결국 이동건은 "그냥 서울로 이전을 준비하고 있다. 가까운 서울에서 더 열심히 해보자"며 새 계획을 알렸다. 유정수는 "서울에서 더 멋있게 하려고 준비 중"이라고 보탰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr