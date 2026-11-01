이미지 크게보기 양치승이 20억 사기 피해를 딛고 대박난 사업 근황을 전했다. / 사진 = KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀' 양치승이 20억 사기 피해 이후 시작한 사업 근황을 전했다.1일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 양치승은 셰프 정호영과 '가성비 거지 투어' 두 번째 여정에 나섰다.정호영은 양치승을 보자마자 "안색이 좋아졌다. 저번에는 금방 사기 당한 것 같았는데"라며 반가워했다.양치승은 지난 투어 이후 샐러드 빵집을 열었다. 이번 투어의 주제는 '컵 푸드'였다. 두 사람은 컵냉면에 이어 컵밥집을 찾았고, 양치승은 4천 원이라는 가격과 맛에 연신 감탄했다.이어 두 사람은 연희동의 컵만두집으로 향했다. 가게 사장은 "젊은 친구들, 외국인이 많다. 들고 다니면서 많이 드셔서 시작했다. 하루에 4천 개 정도 만든다"고 소개했다. 투어를 마친 정호영은 직접 컵 푸드를 개발해 보자고 제안했다.양치승은 가게 매출을 묻는 질문에 "고급 세단 하나 나올 정도"라고 답했다.스튜디오에서 VCR을 지켜보던 정호영도 "고급 세단 중에서도 ‘G’로 시작하는 자동차 정도 매출 나온다고 하더라"며 거들었다.이에 정호영은 "망한 보람이 있다"며 농담을 건넸다. 그러자 양치승은 "그래도 체육관 할 때가 더 낫지, 사실은"이라고 응수했다.한편 양치승은 2019년 강남구 논현동에 헬스장을 열었다. 그는 해당 건물이 20년 뒤 강남구청으로 소유권이 넘어가는 기부채납 시설이라는 사실을 임대인 측으로부터 안내받지 못했다. 결국 양치승은 지난해 7월 25일을 끝으로 헬스장을 폐업했고, 이후 강남 아파트 커뮤니티 시설 관리인으로 일해 왔다.양치승은 지난 10월 MBC '라디오스타'에 출연해 헬스 기구 회사와 샌드위치 가게 창업 소식을 알렸다. 당시 그는 시설비와 환불 비용, 변호사비 등을 합친 피해 액수가 약 20억 원이라고 고백했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr