이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 배우 정애연이 이혼 후 어머니와 살며 투잡을 뛰는 근황을 전했다.1일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 정애연은 어머니와 함께 출연해 일상을 공개했다.정애연과 어머니가 한집에 산 지는 1년째다. 그는 제작사를 차려 배우 겸 프로듀서로 일하고 있다.회식 다음 날 아침, 정애연은 외출복을 입은 채 침대에 누워 있었다. 얼굴에는 화장도 그대로였다. 스튜디오의 서장훈은 "깜놀"이라며 혀를 내둘렀다.어머니는 딸을 보자마자 "세상에 화장이라도 좀 지우고 자야지"라며 혀를 찼다. 정애연은 일어나서 씻겠다며 꿈쩍하지 않았다.어머니가 해장용 북엇국을 준비하겠다고 하자, 서장훈은 "어머님이 연세가 있으신데 언제까지 북엇국을 끓이냐"며 안타까워했다.밥상 앞에서 정애연이 음식이 짜다고 거듭 말하자, 어머니는 "어제 술 먹어서 혀가 맛이 갔나 보다"라고 받아쳤다.어머니의 화살은 재혼으로 향했다. 어머니가 "좋은 사람 있어? 좋은 사람 찾아봐"라고 하자, 정애연은 "아무도 소개시켜주지 않더라"며 아쉬움을 드러냈다. 어머니가 "그래도 시집가야지"라고 거듭 말하자, 정애연은 부엌으로 자리를 옮겨 화제를 돌렸다.아침 식사 뒤 모녀는 커피를 마주했다. 정애연이 "엄마 나랑 사니까 어때? 좋아?"라고 묻자, 어머니는 "다 장단점이 있지. 늦게 들어오는 건 좀 그렇다"고 답했다.정애연은 서운했던 일화도 털어놨다. 그는 "엄마 때문에 창피한 적이 있었다. 지난번에 소속사 식구들하고 회식하고 있는데 다 동생들이잖아, 배우들이. 열두 시에 전화 온 건 엄마밖에 없었다"고 토로했다.정애연이 "엄마 나 마흔다섯이야"라고 하자, 어머니는 "내가 딸 가진 엄마니까. 마흔다섯이 아니라 딸이 60이 돼도 걱정이 되지"라고 맞섰다.결국 정애연은 "나랑 평생 같이 살아야지"라며 어머니에게 손을 내밀었다.한편 정애연은 '피라미드 게임', '유어 아너', '화끈한 요리' 등의 작품으로 시청자들과 만나 왔다.그는 2009년 15살 연상의 배우 김진근과 부부가 돼 2010년 아들을 얻었다. 두 사람은 2021년 협의 이혼했고, 아들은 김진근이 양육하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr