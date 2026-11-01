사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 29기 옥순이 가을이 지나가는 아쉬움을 전하며 화사한 일상 사진을 공개했다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "큰일났다 테라스 얼마 즐기지도 못했는데 끝나버렸다 🥹 코디해서 입고싶은 가을옷 274930만가지 있었는데 …"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 강렬한 빨간색 브이넥 니트에 베이지색 와이드 팬츠를 매치하고 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 팔에 커다란 검은색 숄더백을 걸친 채 은은하게 미소 짓고 있으며 자연스럽게 흘러내리는 긴 갈색 머리와 또렷한 이목구비가 청순한 분위기를 더한다. 여유로운 실루엣의 니트와 팬츠가 어우러져 편안하면서도 세련된 가을 패션을 완성했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다. 한 손은 바지 주머니에 넣고 다른 손으로 가방을 든 자연스러운 자세가 돋보이며 살짝 드러난 보조개와 부드러운 눈매가 사랑스러운 매력을 살린다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 몸을 옆으로 돌리고 시선을 멀리 둔 채 옅은 미소를 띠고 있다. 검은색 가방을 아래로 내려 잡은 모습으로, 옆모습을 따라 흐르는 긴 머리와 빨간색 니트가 어우러져 단정하면서도 여성스러운 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 29기 옥순은 유리문 옆에 서서 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 검은색 가방을 팔에 걸고 한 손을 가볍게 들어 올린 자세로, 밝은 햇살 아래 부드러운 미소와 화사한 피부가 돋보인다. 빨간색 니트와 베이지색 팬츠의 조화가 깔끔하면서도 산뜻한 가을 스타일링을 보여준다.한편 29기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 연상연하 특집에 출연해 영수와 최종 커플이 됐으며 방송 이후 실제 연인으로 발전한 사실을 공개했다. 이후 두 사람은 결별했고 영수는 KBS 2TV '말자쇼'에 출연해 이별 후 새로운 연애를 하고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr