박하선이 '씨네타운' 하차 소감을 담은 손편지를 공개했다./사진=텐아시아DB, SNS

박하선이 '씨네타운' 하차 소감을 담은 손편지를 공개했다./사진=SNS

이하 박하선 SNS 전문

배우 박하선이 6년간 자리를 지켜온 라디오 프로그램에서 하차하는 심경과 이유를 밝혔다.1일 박하선은 자신의 SNS를 통해 장문의 손편지를 공개하며 SBS 파워FM '박하선의 씨네타운' 하차 소식을 알렸다.박하선은 "꼭 한번 해보고 싶었던 라디오 씨네타운이 벌써 6년이 다 되어 간다"며 "정말 너무 아쉽지만 이쯤에서 잠시 자리를 내려놓는다"고 운을 뗐다.하차를 결심하게 된 배경에 대해 박하선은 "현재 고정 예능 3개, 시즌제 예능 1개, 연극을 공연 중이고 드라마를 촬영 중이다. 내년 가을까지 복수의 작품을 더 하게 되어 생방송을 많이 해야 하는 라디오를 멈추기로 결정하게 됐다"고 밝혔다. 빽빽한 작품 활동과 방송 스케줄 탓에 불가피하게 내린 결정이라는 설명이다.그는 "라디오가 싫어져서 그만두는 게 아니니 언젠가 또다시 만날 날을 기약한다"며 "그때까지 잠시 디제이는 내려두지만 또 다른 모습으로 열심히 살아가겠다"고 아쉬운 마음을 달랬다.오랜 시간 동고동락한 사람들을 향한 따뜻한 감사도 잊지 않았다. 박하선은 매니저와 제작진, 방송국 보안 직원 및 환경 미화원, 게스트, 남편 류수영과 딸에게 고마움을 표했다. 특히 휴일 생방송 때 방송국을 따라와 "디제이 일 멋있다고 계속하라"고 응원해 준 딸의 일화를 언급했4다.청취자들을 향해서는 "제가 뭐라고 위로가, 힘이 된다고 따듯한 말들을 건네준 우리 사랑하는 테리우스 여러분 매일 아침 오전 11시마다 들어주셔서 참 감사했다"며 "덕분에 6년을 잘 보낼 수 있었다"고 진심 어린 인사를 남겼다.박하선이 이끌어온 '씨네타운'의 후임 DJ로는 배우 이엘이 낙점돼 오는 2일부터 청취자들과 만난다.안녕 테리우스 여러분캔디J 박하선입니다.꼭 한번 해보고 싶었던 라디오씨네타운이 벌써 6년이 다 되어 가네요정말.. 너무 아쉽지만 이쯤에서 잠시 자리를 내려놓습니다.현재 고정 예능 3프로, 시즌제 예능 1, 연극을 공연 중이고 드라마를 촬영 중 인데 내년 가을까지 복수의 작품을 더 하게 되어생방송을 많이 해야하는 라디오를 멈추기로 결정하게 되었습니다.라디오가 싫어져서 그만 두는 게 아니니,언젠가 또 다시 만날 날을 기약하며 . .그 때까지 잠시 디제이는 내려두지만,저는 또 다른 모습으로 열심히 살아가겠습니다.그 동안 출퇴근을 함께 했던 매니저들오랜시간 함께 해주신 제작진 여러분늘 보안 문 열어주시던 보안직원분들화장실에서 마주치면 인사 나누던 환경 미화 여사님기사 써주신 기자분들믿고 나와주신 배우분들, 감독님들우리 따듯한 고정 게스트분들인사 나누던 동료 디제이분들, 직원분들스페셜 DJ 도와주신 아나운서님, 남편그리고 휴일에도 생방 해야 해서 학교 쉬는날 따라나와 디제이 일 멋있다고 계속 하라고 했던 우리 딸스케줄 조정하느라 고생 많았던 실장님, 이사님, 회사분들그리고온오프라인에서 잘 듣고 있다고제가 뭐라고 위로가, 힘이 된다고 따듯한 말들 건네 준 우리 사랑하는 테리우스 여러분매일 아침 오전 11시마다 들어주셔서 참 감사했습니다덕분에 6년을 잘 보낼 수 있었습니다.모두 감사드립니다.<박하선의 씨네타운>저는 디제이 박하선이었습니다.여러분 모두 해피엔딩 영화처럼!태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr