소속사 차별 대우 폭로했다…유재석 "자격지심 있어" 일침에 쿨 인정 ('식스센스')

한상진이 자격지심을 인정한다./사진제공=tvN

한상진이 자격지심을 인정한다./사진제공=tvN

배우 한상진이 소속사의 차별 대우를 폭로했다.1일 오후 7시 50분 방송되는 tvN 예능 '식스센스: B사이드' 7회에서는 게스트 한상진, 허성태와 함께 가짜 찾기에 나서는 멤버들의 모습이 그려진다.방송에 앞서 공개된 선공개 영상에서는 한상진과 허성태의 살벌하면서도 유쾌한 '소속사 내 위상' 폭로전이 펼쳐졌다. 같은 소속사(빌리언스) 식구인 두 사람은 허성태가 먼저 "오늘 스태프 몇 명 데리고 왔냐"고 도발하자, 한상진은 "그런 거 묻지 마라"며 발끈했다.한상진은 "내가 회사에 먼저 들어왔는데, 허성태는 스태프가 4~5명씩 붙고 나는 계속 1명이다"라고 울분을 토했다. 이에 유재석은 "그래도 한 명 있는 게 어디냐. 차 키 주고 혼자 가라는 것보다 낫지 않냐"며 "약간 자격지심이 있는 상황에서는 그런 것도 눈에 밟힌다"고 한상진의 속을 뒤집어 놨다. 한상진 역시 "쿨하게 자격지심을 인정한다"고 받아쳤다.이어 한상진의 목 뒤로 선명한 부항 자국이 보이자 송은이는 "너 자꾸 열받으니까 뒤에 부항 뜨고 그러는 거다"라고 짚어냈고, 유재석은 연신 "그래도 애는 착하다"며 달래 웃음을 자아냈다.이날 방송에서는 본격적인 가짜 찾기에 돌입한 허성태가 자신감을 잃고 조용히 구시렁거리다 송은이에게 포착되는가 하면, 예전에 유재석에게 배운 '예능 톤'을 유지하기 어렵다고 고백하며 즉석 예능 톤 검증 타임까지 갖는다. 허성태는 토크 분량을 챙겨주려는 유재석의 의도를 눈치채지 못해 기회를 날리고, 한상진은 단호한 가르침에 한없이 쭈그러드는 등 두 사람의 수난기가 이어질 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr