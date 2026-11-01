댄서 백구영(왼쪽), 그룹 샤이니 태민. /사진=엠넷 제공, 텐아시아 DB

댄서 백구영이 엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 우승을 차지했다. / 사진제공=Mnet

댄서 백구영이 엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 우승을 차지했다. / 사진제공=Mnet

댄서 백구영이 '스디파' 우승 이후 함께 작업했던 아티스트들의 반응을 전했다. 샤이니 태민에게는 별다른 연락을 받지 못했다고 농담한 반면, 엑소 세훈은 네 차례나 투표했다는 일화를 공개했다.지난 달 20일 종영한 Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')는 안무가들이 퍼포먼스의 기획부터 연출까지 직접 맡아 경쟁하는 서바이벌 프로그램이다. 백구영은 매 미션에서 완성도 높은 무대를 선보인 끝에 최종 우승을 차지했다.최근 서울 마포구 상암동 CJ ENM 사옥에서 '스디파' 우승자 백구영의 라운드 인터뷰가 진행됐다. 백구영은 엑소, 샤이니 태민, 더보이즈 등 국내 정상급 K팝 아티스트들과 작업하며 안무가로서 입지를 다져왔다. 특히 이번 '스디파'에서는 태민의 솔로곡 'Guilty'(길티)를 재해석한 무대로 화제를 모았다. 해당 무대 이후 태민에게 연락이 왔느냐는 질문에 백구영은 "안 왔다. 기사 써 달라"고 농담해 웃음을 자아냈다.태민에게 연락받지는 못했지만, 우승 이후 많은 아티스트가 축하를 전했다고 밝혔다. 백구영은 "평소 아티스트들과 연락을 자주 주고받는 편은 아니다. 대부분 일할 때 만나고, 연습이 끝나면 가끔 밥을 먹는 정도"라고 말했다. 이어 "이번에는 내가 아는 사람이 이렇게 많았나 싶을 만큼 연락을 많이 받았다. 오랫동안 함께 일했던 아티스트뿐 아니라 잠깐 인연을 맺었던 분들도 연락을 주셨다"고 고마움을 전했다.사적으로 꾸준히 연락하는 아티스트로는 엑소 세훈과 더보이즈 현재, 선우, 에릭 등을 꼽았다. 특히 세훈의 적극적인 응원이 기억에 남았다고 했다. 백구영은 "세훈이가 문자 투표를 네 번이나 했다고 하더라. 그래서 한 번밖에 적용되지 않는다고 말했다"고 웃었다. 더보이즈 멤버들과도 연락을 이어오고 있지만 '스디파'에 관한 이야기는 많이 나누지 않는다고 덧붙였다.함께 경쟁한 후배 안무가들의 실력에도 칭찬을 아끼지 않았다. 백구영은 캐스퍼를 비롯한 참가자들이 미션을 거듭하면서 보여준 퍼포먼스를 높이 평가했다. 특히 정민준의 크루 The Stories에 관해 "원래부터 좋아하던 크루였다. 어떤 무대를 보여줄지 기대했는데 그 기대를 충족시켜 줬다"고 말했다.쟁쟁한 후배들과 경쟁한 만큼 우승을 쉽게 예상하지 못했다고 했다. 백구영은 "우승하고 싶은 마음은 정말 컸지만, 기대했다기보다는 꿈에 가까웠다"고 털어놨다. 그는 "워낙 잘하는 친구들이 많았다. 평소에도 어떻게 저런 작품을 만들지 싶을 만큼 뛰어난 친구들이라 긴장됐다"고 당시 심경을 전했다.가족들 역시 백구영이 경연에 부담을 느끼지 않길 바랐다. 그는 "아내도 너무 욕심부리지 말라고 했다. 부담을 주고 싶지 않았던 것 같다"며 "부모님도 걱정을 많이 하셨다. 나 역시 무조건 우승해야겠다는 마음으로 임하지는 못했다"고 설명했다. 그러나 우승 이후에는 가족들의 축하가 이어지고 있다. 백구영은 "우승한 지 엿새가 지났는데도 아내가 하루에 한 번씩 축하한다고 말해준다"며 웃었다.예상하지 못했던 우승은 오랜 시간 춤을 포기하지 않고 이어온 자신에게 주는 선물과도 같았다. 백구영은 "댄서와 안무가, 디렉터로 인정받기까지 중간에 도망칠 수도 있었던 순간들이 있었다"고 돌아봤다. 그는 "그때마다 포기하지 않았던 나 자신을 칭찬해 주고 싶었다. 이번 우승은 그런 의미의 상이라고 생각한다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr