배우 이주빈이 남다른 힘을 뽐낸다. / 사진=텐아시아 DB

배우 이주빈이 남다른 힘을 뽐낸다. / 사진제공=MBN

이주빈이 남다른 힘을 뽐낸다.1일 오후 10시 30분 방송되는 MBN ‘디스이즈 현무로드’ 7회에서는 캐나다 앨버타의 광활한 숲과 초원에 둘러싸인 캐빈에서 ‘낭만 캠핑’을 즐기는 전현무, 이준, 이주빈의 모습이 공개된다.이날 세 사람은 캠핑에 앞서 현지 마트에서 장을 본다. 고기와 채소를 챙기는 이준과 달리, 이주빈은 달달한 마시멜로부터 찾는다. 반면 전현무는 판매대에 남은 마지막 김치 두 통을 담은 뒤, “이제 ‘솔드아웃’ 됐다”며 애국심을 내뿜는다. 각자의 취향을 담은 장보기가 끝나자, 이들은 케빈 내 주방과 마당의 바비큐 공간에서 저녁 식사 준비를 한다. 이준은 마트에서 사온 통조림 뚜껑을 따지 못해 끙끙거리다 결국 이주빈에 SOS를 친다. 몸무게 50kg도 안 되는 이주빈은 여리여리한 팔로 뚜껑따개를 잡더니 단번에 통조림을 연다.전현무도 홀로 열심히 고기를 굽고 아스파라거스를 익힌다. 이준은 전현무의 레시피에 따라 시저 칵테일과 클램 차우더를 만든다. 그러나 자신이 만든 칵테일을 맛본 이준은 “어우, 짜”라며 인상을 쓴다. 전현무는 이준에게 “고기는 멸치액젓에 찍어 먹어 봐. ‘감사합니다, 형님’이라는 말이 절로 나올 것”이라며 안주를 추천한다. 이를 맛본 이준은 “형! ‘감사합니다’란 말이 안 나오는데요? 짜요”라고 ‘팩폭’한다.이주빈은 덤덤하게 아스파라거스를 손에 들고 먹으면서 “이건 안 짜”라고 권한다. 화기애애한 분위기 속, 전현무는 “둘이 부쩍 친해진 것 같다”며 자신에게만 말을 놓지 않는 이주빈에게 서운한 기색을 보인다. 이주빈은 “말을 놓으라”는 전현무에게 “오빠한테는 술 먹고 말 놓을게요. 맨 정신엔 잘 안 되네”라고 난색을 표한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr