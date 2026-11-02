최수종이 '짠돌이' 면모를 뽐낸다. /사진제공=KBS

최수종이 '짠돌이' 면모를 뽐낸다. /사진제공=KBS

최수종이 '짠돌이' 면모를 뽐낸다.오는 3일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 연예계 대표 사랑꾼 최수종, 하희라 부부가 출연한다.이날 방송에서 최수종은 남다른 절약정신으로 ‘짠남자’김종국과 평행이론설에 휩싸인다. ‘물건을 도저히 못 쓸 때까지 오래 쓰는 편’이라고 밝힌 최수종은 “구두가 단 두 켤레 뿐이다. 밑창을 30년 째 갈아쓰고 있다”라고 털어놓는다.아내 하희라가 구두를 사준다고 해도 거절한다며 남다른 절약정신을 내비친다. 유행이나 새 물건에 크게 관심을 두기보다 한 번 산 물건을 오랫동안 아껴 쓰는 최수종의 모습에 ‘짠남자’ 김종국도 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.이어 최수종은 “39년째 몸무게를 유지 중”이라고 밝힌다. 데뷔 때 이후로 몸무게가 변한 적이 없다는 최수종은 살이 쪘다고 느낄 때 바로 운동에 돌입해 체중을 감량한다고 설명한다.한편 최수종은 배우 하희라와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며 하희라는 유튜브, SNS 등을 통해 평창동 저택을 공개해왔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr