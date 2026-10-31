화이트 스콜피온 아코, 이렇게 바라보면 반칙 [TEN포토]

그룹 화이트 스콜피온 아코가 30일 서울 마포구 아스트라 라이브에서 열린 첫 내한 공연 '화이트 스콜피온 퍼스트 라이브 인 서울(WHITE SCORPION 1st LIVE IN SEOUL)'에서 멋진 무대를 선보이고 있다.화이트 스콜피온은 AKB48과 노기자카46 등을 탄생시킨 일본의 유명 프로듀서 아키모토 야스시가 총괄 프로듀싱한 11인조 걸그룹으로, 약 1만 명이 참여한 ‘아이돌3.0 프로젝트’ 오디션을 통해 결성됐다.한편 화이트 소콜피온은 이날을 시작으로 11월 1일까지 사흘간 서울에서 첫 내한공연 ‘WHITE SCORPION 1st LIVE IN SEOUL’을 개최한다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr