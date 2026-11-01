유재석이 이광수의 버블 활동을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 이광수의 버블 활동을 언급했다. / 사진='뜬뜬' 유튜브 캡처

방송인 유재석이 '핑계고'에서 배우 이광수의 버블 활동을 언급했다. 이광수는 버블에서 별명으로 유재석의 이름을 사용하는 팬들이 많다고 털어놨다.지난 30일 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 '핑계고'에는 '풍향중 후일담은 핑계고'라는 제목의 영상이 게재됐다. 방송에는 여행을 함께 다녀온 이성민, 지석진, 양세찬이 출격해 솔직하고 다채로운 이야기를 이어갔다.유재석은 녹화 중 이광수에게 전화를 걸었다. 오랫동안 전화를 받지 않자 양세찬은 "이 형 어제 2시 넘어서 잤다"고 말했다. 유재석은 "버블 하느라고 늦게 잤네"라고 언급했다. 이광수가 뒤늦게 전화를 받자 유재석은 "광수야 버블"이라며 말끝마다 "버블"을 붙여 웃음을 자아냈다.유재석이 이광수에게 "어제 새벽까지 버블했다며"라고 말했고 이광수는 "그런 얘기는 다 어디서 듣는 거냐"고 놀라워했다. 유재석은 "그 버블에 내 스파이가 몇 명 있는 줄 아냐"고 말했다. 이에 이광수는 "버블 닉네임이 다 재석이 형"이라고 토로했다.전화를 마무리하려던 유재석은 "버블 활동 열심히 해라"면서 "(버블로) 얼마 벌었니"라며 끝까지 장난치는 모습을 보였다. 이를 듣던 지석진은 "내가 볼 때 1만3000원 정도 번 것 같다"고 농담했다. 유재석은 "알았어 버블"이라는 인사를 끝으로 전화를 끊으며 마지막까지 큰 웃음을 안겼다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr