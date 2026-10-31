김유정과 박진영이 퇴근 후 단둘이 시간을 보낸다. / 사진제공=tvN

김유정과 박진영이 퇴근 후 단둘이 시간을 보낸다. / 사진제공=tvN

배우 김유정과 박진영이 '100일의 거짓말'에서 퇴근 후 단둘이 시간을 보낸다.31일 tvN 드라마 '100일의 거짓말' 측은 7회 방송을 앞두고 이가경(김유정 분)과 사토 히데오/김태웅(박진영 분)의 모습이 담긴 사진을 공개했다.지난 방송에서는 이가경과 사토 히데오가 빗속에서 서로를 끌어안는 장면이 그려졌다. 금석중(감우성 분)이 사토 신이치(진선규 분)의 총에 맞아 목숨을 잃자 이가경은 충격에 빠졌다. 사토 히데오는 그런 이가경을 집까지 데려다주며 상태를 살폈다. 이가경은 "아뇨, 안 괜찮아요"라고 답하며 그의 품에 안겨 눈물을 쏟았다.공개된 사진에는 집무실 밖에서 처음으로 둘만의 시간을 보내는 이가경과 사토 히데오의 모습이 담겼다. 두 사람은 밤이 된 종로 거리를 함께 걷다가 한 술집에 들어간다. 이가경은 맥주를 처음 마신 뒤 신기하다는 듯한 표정을 짓고, 사토 히데오는 그 모습을 바라본다.그러나 시간이 흐르면서 두 사람의 분위기도 달라진다. 술을 마신 이가경의 얼굴은 붉어지고, 사토 히데오 역시 웃음을 거둔 채 진지한 표정으로 그를 마주한다. 서로를 바라보는 두 사람의 모습에서 이전보다 가까워진 관계를 엿볼 수 있다.'100일의 거짓말' 7회는 31일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr