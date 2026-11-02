'나는 SOLO' 34기 현숙의 과거 사진이 공개됐다. / 사진=SNS 갈무리

'나는 SOLO' 34기 현숙의 과거 사진이 공개됐다. / 사진=SNS 갈무리

'나는 SOLO' 34기 현숙의 과거 사진이 공개됐다. 고려대학교 학생홍보대사로 활동하던 시절의 모습으로, 약 10년 전에도 걸그룹 멤버 못지않은 상큼하고 청순한 분위기를 자랑해 관심을 끌었다.최근 SNS에는 34기 현숙의 과거 모습이 담긴 게시물이 올라왔다. 사진 속 현숙은 학생홍보대사 유니폼을 단정하게 차려입고 카메라를 바라보고 있다. 옅은 미소와 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데, 현재의 성숙한 이미지와는 다른 풋풋하고 상큼한 분위기가 이목을 찝중시킨다.현숙은 현재 방송 중인 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 34기에 출연하고 있다. 첫인상 선택에서 남성 출연자 3명의 표를 받으며 주목받았고, 영호·영철과 러브라인을 형성하고 있다. 특히 8기 옥순과는 고려대 학생 홍보대사 선후배 사이이며, 30기 영숙과는 직장 동료라는 인연도 알려졌다.1991년생인 현숙은 고려대학교에서 바이오시스템의과학을 전공했다. 현재는 미국계 제약회사에서 의약품 허가 관련 업무를 담당하고 있다. 그는 진로를 결정할 당시 과학과 관련된 분야인지, 사회에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 일인지를 중요하게 생각했다고 밝혔다. 전문성을 높이기 위해 대학원 진학도 준비 중이라고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr