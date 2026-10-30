김원훈이 지드래곤을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

'직장인들3'에서 활약한 김원훈을 만났다. / 사진제공=메타코미디

코미디언 김원훈이 쿠팡플레이 예능 '직장인들'에 초대하고 싶은 게스트로 가수 지드래곤과 배우 하정우를 꼽았다.30일 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 예능 '직장인들 시즌3'(이하 '직장인들3') 김원훈, 백현진, 강지영, 김민 PD를 만났다.'직장인들'은 DY기획 직원들이 사무실 안팎에서 겪는 다양한 상황을 현실감 있게 그린 애드리브 시트콤이다. 직장인들의 일상과 관계를 유머러스하게 풀어내며 시청자들의 호응을 얻었고, 쿠팡플레이 인기작 1위에 오르기도 했다. 이러한 인기에 힘입어 시즌3까지 제작되며 흥행을 이어가고 있다.이날 김원훈은 프로그램의 흥행 비결로 제작진의 세심한 준비를 꼽았다. 그는 "영상에서는 잘 보이지 않을 수도 있지만 출연자들 각자의 책상마다 제작진이 소품을 준비해 준다. 부장님 책상에는 지압 슬리퍼가 있고, 예은이 책상에는 아기자기한 굿즈가 놓여 있다. 그런 디테일까지 신경 써주셔서 연기할 때 더 몰입할 수 있었다"고 설명했다.시즌3에서 가장 기억에 남는 게스트로는 배우 정상훈을 꼽았다. 김원훈은 "정상훈 형이 나왔을 때가 개인적으로 재미있었다. 지난 시즌에서는 현장을 완전히 휘어잡고 가셨는데 이번에는 오히려 버거워하는 모습을 보여주셔서 웃겼다"고 회상했다.또 김원훈은 "'직장인들'에 출연했으면 하는 게스트로는 하정우 씨와 지드래곤 씨를 꼽고 싶다"며 웃었다. 그러면서 "지드래곤 씨가 평소 코미디를 좋아하는 것으로 알고 있다. 실제로 출연한다면 기존 출연진과 재미있는 호흡을 보여줄 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr