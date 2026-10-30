'직장인들3'에서 활약한 김원훈을 만났다. / 사진=텐아시아DB

'직장인들3'에서 활약한 김원훈을 만났다. / 사진제공=메타코미디

'직장인들3'에서 활약한 김원훈을 만났다. / 사진제공=메타코미디

쿠팡플레이 예능 '직장인들 시즌3'에 출연 중인 코미디언 김원훈이 문화체육관광부 장관 표창을 받은 소감을 밝혔다. 함께 호흡을 맞추고 있는 백현진과 강지영도 축하를 전했다.30일 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 예능 '직장인들 시즌3'(이하 '직장인들3') 김원훈, 백현진, 강지영, 김민 PD를 만났다.'직장인들'은 DY기획 직원들이 사무실 안팎에서 겪는 다양한 상황을 현실감 있게 그린 애드리브 시트콤이다. 직장인들의 일상과 관계를 유머러스하게 풀어내며 시청자들의 호응을 얻었고, 쿠팡플레이 인기작 1위에 오르기도 했다. 이러한 인기에 힘입어 시즌3까지 제작되며 흥행을 이어가고 있다.이날 김원훈은 전날 열린 대중문화예술상 시상식에서 문화체육관광부 장관 표창을 받은 소감을 전했다. 그는 "어제 저녁에 상을 받았는데 신기했다. 워낙 대단한 분들이 앞에 계셨다. 바로 앞에 소지섭 선배님이 앉아 계셔서 뒤통수를 많이 쳐다봤다. 뒤통수도 잘생기셨더라"며 웃었다.김원훈의 수상 소식을 뒤늦게 접한 동료들도 축하를 건넸다. 백현진은 "축하한다"라며 웃어 보였고 시상식에서 MC를 맡았던 강지영은 "함께 일했던 경험이 있으니 더 기분이 좋았다"고 말했다. 이어 강지영은 "수상자 명단에 원훈 씨가 있다는 것 자체가 반가웠다. 그래서 이름을 더 잘 읽어주고 싶었다. 악센트도 하나하나 신경 써서 읽었다"고 회상했다.이날 김원훈은 시즌3까지 이어진 프로그램의 인기에 대한 부담감도 털어놨다. 그는 "시즌을 거듭할수록 힘들어지는 건 사실이다. 시즌1과 2가 많은 사랑을 받았기 때문에 제작진만큼 나도 시즌3에 대한 부담이 컸다. 편하게 생각하려고 했지만 마음처럼 되지는 않았다"고 밝혔다.그러면서 "이번 시즌을 하면서 내 한계를 많이 느꼈다. 앞으로 더 많이 공부해야겠다는 생각도 했다. 그만큼 다른 프로그램보다 더 진심으로 임했던 작품"이라고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr