가수 허각이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 허각이 갑상선암 수술로 가수 인생에 위기를 맞았던 당시를 떠올렸다. / 사진=장재인 유튜브 채널 캡처

가수 허각이 갑상선암 수술로 가수 인생에 위기를 맞았던 당시를 떠올렸다. / 사진=장재인 유튜브 채널 캡처

가수 허각이 갑상선암 수술로 가수 인생에 위기를 맞았던 당시를 떠올렸다. 수술 이후 목소리가 달라지면서 노래는커녕 소리를 내는 것조차 어려웠다고 고백했다.허각은 최근 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'에 공개된 영상 '슈스케 큰오빠 허각이랑 오랜만에 노래 불렀습니다'에 출연해 장재인과 이야기를 나눴다.장재인은 허각에게 건강 상태를 물었다. 허각은 "어떤 징조도, 신호도 없었다. 일하다 보니 그냥 피곤한가 보다 했다"며 갑상선암을 발견하게 된 과정을 설명했다. 허각이 암 진단을 받은 것은 뜻밖의 계기에서였다. 아버지를 모시고 건강검진을 받으러 병원을 찾았다가 대기 시간이 길어지자 자신도 검사를 받아본 것. 그는 "초음파 검사를 했는데 목에 뭔가 있었다. 정말 말도 안 되게 작았다"며 "조직검사를 해봐야 한다고 해서 받았는데 암이었다"고 회상했다.당시 허각은 신곡 '바보야'를 발표하고 콘서트를 앞두고 있었다. 갑작스러운 진단에 수술을 미루고 싶었지만, 의료진은 더 이상 늦추면 위험하다는 소견을 전했다. 결국 허각은 예정된 콘서트를 마무리한 직후 수술대에 올랐다. 수술을 무사히 마쳤지만 가수로서 또 다른 시련이 찾아왔다. 허각은 "목소리가 많이 바뀌었다"며 "예전에는 고음을 낼 때 긁는 소리를 내기도 했는데 수술 후에는 전혀 되지 않았다"고 털어놨다. 특히 "수술 후 3~4개월 동안은 목소리를 내는 것조차 쉽지 않았고, 결국 약 1년간 활동을 중단해야 했다"고 밝혔다.복귀 과정도 순탄치 않았다. 허각은 "1년 정도 지나서 노래해도 되지 않을까 싶어 행사에 나갔는데 계속 음 이탈이 났다. 목소리 조절이 안 됐다"고 말했다. 이어 "그냥 '난 이제 죽었구나. 내 인생은 끝났구나' 싶었다"며 당시 느꼈던 절망감을 전했다. 허각은 "정말 힘들었는데 가족들이 옆에서 계속 부정적인 생각을 하지 않도록 도와줬다"고 고마움을 내비쳤다. 이후 꾸준히 회복에 힘쓴 끝에 다시 노래할 수 있게 됐으며, 현재의 목소리를 되찾기까지 약 2년이 걸렸다고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr