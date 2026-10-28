진선규가 '100일의 거짓말'에서 일본인 연기로 호평받고 있다./사진제공=tvN

'100일의 거짓말' 배우들의 외국어 연기 준비 과정 비하인드가 공개됐다./사진제공=tvN

‘100일의 거짓말’에서 대사 한마디까지 놓치지 않은 배우들의 노력과 열정이 빛을 발하고 있다.tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’은 일제강점기라는 시대적 배경과 통역이라는 소재 및 설정을 다룬 만큼, 배우들은 방대한 분량의 일본어와 영어 대사를 위해 심혈을 기울였다.박진영은 엘리트 통역관 ‘사토 히데오/김태웅’ 역을 맡아 일본어 대사와 영어 대사를 모두 완벽하게 선보였다. “연습만이 답이었다”라고 밝힌 박진영은 올해 2월부터 시작해 모든 촬영이 끝날 때까지 대본의 일본어만 반복적으로 연습했다. 이가경, 사토 히데오의 캐릭터 설정에 따라 미국식 영어와 영국식 영어의 차별화를 두고 연기했다는 점에서도 흥미를 더했다.일본어 지도팀은 “박진영 배우는 다른 배우들에 비하면 간단한 일본어는 가능했다. 히라가나도 쓸 줄 알아서 커다란 스케치북에 일본어 대사를 히라가나로 직접 쓰면서 외우는 모습이 인상적이었다. 대사와 동작을 함께 해야 잘 외워진다면서, 생각하는 움직임을 하면서 대사를 외워서 연극 연습을 하는 느낌도 들었다”라고 밝혔다. 이어 “캐릭터에 맞는 억양과 말투를 찾기 위해서 세 분 정도께 녹음을 부탁했는데, 너무 열심히 들어서 자려고 누워도 목소리가 귀에 맴돈다고 말한 적이 있다. 일본어, 영어 수업을 연달아 하는 어려움도 있었을 텐데 항상 즐겁게 준비했다”라며 그의 남다른 열정을 대신 전했다.‘유소란’ 역의 김현주는 유일하게 중국어 연기에 도전했다. 중국인으로서 조선어를 구사하는 모습을 연기해야 하는 상황이지만, 전문적으로 언어를 구사하는 인물은 아니기에 억양을 지나치게 정확하게 표현하기보다는 자연스러움을 살리는 데 중점을 뒀다. 당시의 언어적 특징을 확인할 수 있는 자료가 많지 않아, 중국어 수업을 함께 한 중국어 선생님이 한국어를 구사할 때의 억양과 말투를 유심히 관찰했다. 김현주는 해당 장면이 지닌 긴장감과 인물의 감정을 설득력 있게 전달하는 것이 가장 중요하다고 생각해 상황에 맞는 연기를 하고자 했다고 전했다.김현주의 중국어 연기를 도운 지도 선생은 “중국어는 한국어와 달리 네 가지 성조가 있기 때문에, 먼저 성조의 높낮이와 발음 위치를 익히는 데 중점을 두었다. 이후 이를 실제 대사에 적용해 천천히 발음을 익히는 것부터 시작해 자연스럽게 대사를 구사할 수 있도록 연습을 이어갔다”라며 “김현주 배우는 대사 하나하나의 발음과 억양을 세심하게 살피며 연습에 집중했다. 특히 인상 깊었던 것은 작은 발음의 차이도 놓치지 않고 대사를 자연스럽게 표현하기 위해 끊임없이 다듬어가는 모습이었다. 같은 대사를 수없이 반복하는 과정에서도 집중력을 유지했고, 수업 후에도 제가 대사별로 녹음한 음성 파일을 들으며 연습을 이어갔다”라고 해 연기의 비결을 엿보게 했다.유인식 감독과 배우들은 같은 언어라도 캐릭터마다 미묘한 차이들을 섬세하게 구현했다. 그중 하나가 유필립(이무생 분)의 일본어 대사였다. 일본어 지도팀은 “이무생 배우는 작년 겨울 첫 수업에 거의 모든 일본어 대사를 외워 왔다. ‘유필립’은 외국인이 하는 일본어의 느낌을 살리는 데에 중점을 뒀다. 영어권 분들이 하는 일본어의 특징을 더 살리기 위해 수업보다는 참고할 영상들을 보여드렸다”라고 설명했다.이무생은 미국인이 쓰는 우리말과 일본어는 조금 다를 것이라는 생각을 기반으로 대사를 숙지하고 유필립만의 언어를 완성해 나갔다. 무엇보다 해외에 파견된 국제기자라는 직업적 특성이 언어 표현에서 보이도록 세심하게 접근했다. 기본적으로 언어에 대한 소질과 재능이 있었을 테고, 간단명료한 문장을 구사할 것이라는 점이었다. 이를 위해 이무생은 적확한 언어를 사용하면서 표정이나 동작들을 덧붙이는 방식을 택했다. 1930년대의 영화들을 보면서 그 시대 인물들의 화법과 제스처를 참고해 캐릭터를 구체화했다.‘100일의 거짓말’을 위해 2개월간 일본에 머물며 하루 7시간씩 대본을 외웠다는 진선규. 그가 쏟아부은 집념의 시간은 완성도 높은 연기로 증명됐다. 일본어를 전혀 할 줄 몰랐다는 사실이 믿기지 않을 만큼, 자연스러운 발음과 억양을 선보이며 일본 현지의 극찬까지 이끌어냈다. 일본어 지도팀은 “진선규 배우의 첫 수업은 작년 10월이었다. 두 달 정도 일본 교토에 간다는 이야기를 듣고 사투리 억양을 익혀 올까 봐 걱정했다. 그래서 교토에서 일본어 대사를 봐주실 배우분을 찾아서 부탁했다”라며 “일본에서의 두 달 동안 오전에는 일본어 회화, 오후에는 일본어 대사, 그리고 주 2회는 한국에 있는 저희와 비대면 화상 수업으로 대사 확인 수업을 했다”라고 전했다. “일본인이 쓰는 조선어 대사까지 함께 했는데, 그 양이 많아서 안쓰러울 정도였다. 그럼에도 잘 해내셔서 대단하다는 말밖에 나오지 않았다”라고 덧붙였다.일본어 지도팀은 “모든 배우가 12회 분량의 일본어 대사 숙지 후 첫 촬영을 시작했다. 그래서 일본어 억양이 틀리는 경우는 있었지만, 촬영 현장에서 대사를 외우지 못한 경우는 거의 없었다. 선생님들이 계셔도 배우들이 노력하지 않으면 나올 수 없는 결과”라며 배우들이 보여준 작품을 향한 진심에 감탄을 표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr